США: Війська КНДР зазнають великих втрат у боях проти ЗСУ

За тиждень у Курській області РФ загинули або зазнали поранень тисяча військових з Північної Кореї, які беруть участь у війні проти України на боці Росії, повідомили у Білому домі.

Північнокорейські війська зазнають значних втрат в ході бойових дій на боці Росії у її війні проти України. Лише за останній тиждень у Курській області Росії було вбито або поранено тисячу військових з КНДР, повідомив у п'ятницю, 27 грудня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Очевидно, що російські і північнокорейські командувачі ставляться до цих військ як до витратного матеріалу і віддають їм накази безнадійно атакувати українську оборону", - сказав Кірбі, цитує Reuters.

За словами Кірбі, президент США Джо Байден, імовірно, найближчими днями схвалить черговий пакет військової допомоги Україні.

Зеленський: Корейський народ не має втрачати своїх в Європі

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що північнокорейські війська зазнають значних втрат у боях. "Ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Все у них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон - їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту", - сказав він у вечірньому відеозверненні 27 грудня.

Зеленський додав, що ЗСУ вдалося захопити кількох військових з КНДР у полон, однак вони мали настількі важкі поранення, що реанімувати їх не вдалося.

"Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури. Корейський народ не має втрачати своїх людей у боях в Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, й сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян", - наголосив Зеленський.

Раніше в цей день про загибель першого полоненого з КНДР повідомила розвідка Південної Кореї.

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