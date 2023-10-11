Зеленський: Cвітовим лідерам варто поїхати до Ізраїлю

Світові лідери мають підтримати людей в Ізраїлі, які постраждали від терористичних атак, вважає президент України. На його думку, ХАМАС і РФ вдаються до однакових методів і хочуть "влади над тими, хто прагне свободи".

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн світу відвідати Ізраїль та "підтримати людей, які постраждали від терористичних атак".

"Я не кажу зараз про жодні інституції. Просто підтримати людей, які постраждали від терористичних атак, які гинуть", - сказав він під час візиту до Брюсселя в середу, 11 жовтня.

Зеленський додав, що в Україні у перші дні повномасштабного вторгнення Росії після "терористичних ударів" також було багато жертв і тоді дуже важливо було "не залишитися наодинці". "Це може допомогти врятувати твою націю, людей, врятувати життя", - зауважив він.

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"Терористи, як Путін чи ХАМАС"

Президент України також провів паралелі між президентом РФ Володимиром Путіним і палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС.

"Терористи, як Путін чи ХАМАС, прагнуть тримати в заручниках вільні й демократичні нації. Хочуть влади над тими, хто прагне свободи. Терористи не зміняться. Вони просто повинні програти", - зауважив він під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі.

Зеленський звернув увагу, що під час нападу на Ізраїль бойовики ХАМАС вдарили по електростанції, так само, як Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України протягом минулої зими.

"До минулої зими, коли Росія зробила ставку на таку тактику, інші терористи не робили подібного в межах таких нападів… Очевидно, що цієї зими Росія спробує повторити ту тактику, але зробивши певні висновки та збільшивши терористичні зусилля", - зазначив президент, додавши, що у цьому зв'язку Україна гостро потребує посилення протиповітряної оборони (ППО).

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Він також висловив думку, що саме Росія розпалює конфлікти в різних регіонах світу, зокрема у країнах африканського регіону Сахель, і "це може статися ще значно болісніше в Ізраїлі та в регіоні Близького Сходу загалом".

"Маємо цього не допустити. Можемо не допустити! Маємо тиснути ще потужніше, щоб агресор слабшав швидше й не встигав адаптуватися до нашого тиску. Маємо гарантувати, що Росія прямує до поразки й навіть не намагатиметься претендувати на щось інше", - резюмував Зеленський.

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