В Ізраїлі загинув ще один українець – МЗС

МЗС повідомило про загибель ще одного українця в Ізраїлі внаслідок бойових дій, що точаться після нападу на країну бойовиків ХАМАСу. Загальна кількість жертв сягнула трьох, ще українців вважаються зниклими безвісти.

Міністерство закордонних справ України повідомило про загибель ще одного українця внаслідок ракетних ударів та бойових дій, що стали результатом нападу на Ізраїль бойовиків палестинського ісламістського руху ХАМАС. Таким чином кількість жертв серед громадян України сягнула трьох, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook у середу, 11 жовтня.

За його даними, ще дев'ятеро українців зазнали поранень, їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються МЗС. Ще шестеро українців вважаються зниклими безвісти - дипломати в співпраці із ізраїльськими правоохоронцями шукають їх, додав Ніколенко.

Він уточнив, що оперативний штаб МЗС України вже опрацював понад тисячу звернень українців в Ізраїлі та Секторі Гази. Наразі близько 700 українців не можуть виїхати із Ізраїлю через скасовані авіарейси. За словами речника МЗС, міністерство, Офіс президента України, посольство в Ізраїлі працюють цілодобово над організацією їхнього повернення.

170 українців чекають на евакуацію з Сектора Гази

Ще 170 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази. Можливі шляхи виїзду опрацьовуються, втім ситуація ускладнюєть бойовими діями, які тривають, наголосив Ніколенко.

Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС, визнаного терористичною організацією в Ізраїлі, США та Євросоюзі, спочатку вчинили масований ракетний обстріл Ізраїлю із Сектора Гази, а потім вторглися на ізраїльську територію. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію з метою знищення потенціалу ХАМАС і оголосив повну блокаду Сектора Гази. Відтоді армія Ізраїлю завдає ударів у відповідь по Сектору Гази з повітря і з моря.

Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус зранку 11 жовтня підтвердив загибель понад 1200 ізраїльтян, більшість з яких - цивільні. Ще понад 2 700 людей зазнали поранень, повідомив він, наголосивши, що ці дані, найімовірніше, не остаточні.

Палестинська сторона ввечері 10 жовтня повідомила, що від 7 жовтня щонайменше 900 людей загинули, ще близько 4500 - зазнали поранень.

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