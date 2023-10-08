В Ізраїлі загинули дві українки - МЗС

Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель двох українок в Ізраїлі внаслідок нападу бойовиків ХАМАCу на країну.

Внаслідок атаки бойовиків палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль загинули дві українки. Про це у неділю, 8 жовтня, DW повідомив речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко.

"Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі. Обидві громадянки тривалий час проживали в країні. Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв'язок із родичами", - сказав він.

Раніше в МЗС повідомили, що минулої доби українські дипломати розшукали одного громадянина України, який зник на півдні Ізраїлю під час масованого нападу бойовиків ХАМАСу.

Загалом створений МЗС оперативний штаб опрацював 80 звернень громадян України. Одній родині допомогли виїхати з міста Ашкелон, а ще двом сім'ям - знайшли тимчасове житло, яке їм знадобилося через скасовані авіарейси.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Бойовики ХАМАСу зранку 7 жовтня здійснили безпрецедентну атаку на Ізраїль. Вони прорвали укріплений кордон між Ізраїлем та Сектором Гази, випустивши одночасно з цим тисячі ракет.

Завдяки раптовості нападу ХАМАСу вдалося швидко захопити низку населених пунктів Ізраїлю на кордоні з Сектором Гази. До вечора того ж дня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила, що відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів, куди проникли бойовики ХАМАСу.

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Щонайменше 300 людей загинули та близько 1600 зазнали поранень в Ізраїлі внаслідок масштабних атак ХАМАСУ. Удари Ізраїлю по Сектору Гази у відповідь забрали життя понад 300 людей, близько 2000 отримали поранення.

Захід засудив напад ХАМАСу на Ізраїль, декларуючи підтримку ізраїльського народу та уряду. Деякі арабські держави покладають відповідальність на Ізраїль.

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