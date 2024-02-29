Зеленський про підсумки візитів: Буде більше артилерії

Президент Зеленський за підсумками своїх візитів до Албанії та Саудівської Аравії анонсував надання Україні артилерії та нові спільні виробництва зброї з партнерами.

Президент Володимир Зеленський повідомив про нові оборонні домовленості, які передчачають надання Україні більшої кількості артилерійських засобів та нові спільні виробництва зброї з партнерами. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні у четвер, 29 лютого, за підсумками своїх візитів до Албанії та Саудівської Аравії.

"Кілька підсумків щодо візитів. Головне - є нові оборонні домовленості, нові пакети. Буде більше артилерії та більше нашого спільного виробництва з партнерами. Кожну зустріч і кожен день ми використовуємо для того, щоб можна було додати можливостей нашим воїнам. Я дякую всім партнерам, які допомагають так, як потрібно, і вчасно, без затримок", - заявив президент.

Іноземна підтримка та саміт щодо "формули миру"

За його словами, в рамках саміту "Україна - Південно-Східна Європа" в Албанії "були хороші зустрічі" з представниками Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, Боснії і Герцеговини, Сербії.

"Усі деталі зараз публічно озвучувати не варто, але можу сказати: вдалося досягти саме того, на що ми й розраховували. Плюс усі учасники саміту, усі країни Південно-Східної Європи візьмуть участь у Глобальному саміті миру - першому саміті щодо "формули миру" на рівні лідерів. Він запланований у Швейцарії. І вже бачимо можливості для широкого представництва країн світу", - заявив Зеленський.

Також, за словами Зеленського, він говорив "про справедливий мир, про перший саміт лідерів щодо "формули миру", про наявні зараз можливості у світі зменшити хаос і деструктив" із спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом аль Саудом."Дуже глибока, позитивна розмова. Я вдячний за увагу до України, за поради. Ми маємо забезпечити якнайширшу участь народів світу у вирішенні глобальних питань - саме таким є питання відновлення повної сили міжнародного права й недопущення агресій", - сказав він.

Перемовини про вступ до ЄС

Також Зеленський повідомив, що сьогодні провів нараду щодо євроінтеграційних намірів України - "щодо завдань на цей рік, загалом щодо інтеграції і конкретно щодо відносин із сусідами у Євросоюзі".

"Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів", - сказав Зеленський.

За його словами, "цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу".

"Ще навесні ми можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки. І так само цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами", - зазначив Зеленський.