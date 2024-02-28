Саміт для України в Албанії: про що домовились сторони

Лідери Південно-Східної Європи засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке "залишається найбільшою загрозою для європейської безпеки та міжнародного миру". Про це йдеться у декларації саміту "Україна - Південно-Східна Європа", який у середу, 28 лютого, пройшов у столиці Албанії Тирані за участі президента України Володимира Зеленського.

У документі учасники саміну наголосили, що напад РФ на Україну "є неприйнятним, він є грубим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, і злочином проти українського народу". "Ми підтвердили нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік і залишаємося відданими наданню Україні необхідної підтримки для перемоги над російською агресією стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру відповідно до Статуту ООН і на основі української "формули миру", - йдеться у декларації. Учасники саміту висловили готовність брати участь у реалізації "формули миру", працювати над поверненням незаконно депортованих українців, зокрема, дітей та брати участь у повоєнному відновленні України.

Учасники саміту також закликали "всю міжнародну спільноту рішуче посилити підтримку України", а також засудили наміри РФ "провести президентські вибори на тимчасово окупованих територіях України, що є кричущим порушенням міжнародного права".

Читайте також: Лі Хуей знову їде в Київ і Москву "для врегулювання кризи"

Серед інших заяв у документі йдеться про "рішучість активізувати спільні зусилля для забезпечення подальшого прогресу та взаємної підтримки країн на шляху до членства регіону Західних Балкан, України, Республіки Молдова та Грузії у Європейському Союзі". Крім цього, лідери країн Південно-Східної Європи підтримали право України "обирати власні безпекові домовленості". "Країни - члени НАТО та країни-аспіранти схвалюють кроки, зроблені на шляху до її майбутнього членства в НАТО, і підтримують Україну в її прагненні стати членом Альянсу щойно це дозволять безпекові умови", - йдеться у декларації.

Читайте також: Болгарія і надалі допомагатиме Україні - прем’єр Денков

Зеленський заявив про домовленості щодо артилерії

Володимир Зеленський в ході пресконференції за підсумками саміту висловив подяку прем'єр-міністру Албанії Еді Рамі та всій країні "за щиру й принципову підтримку України, наших людей та загалом справедливості у Європі", повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Він також висловив переконання, що "сьогодні всі у Європі мають бути готові захищати свій суверенітет", а для цього потрібно, зокрема, нарощувати виробництво зброї. Україна, за його словами, пропонує країнам співпрацю у сфері оборони.

"Маємо робити все можливе, щоб не було жодної затримки в постачанні зброї для наших воїнів. Кожна пауза в постачанні, кожен сумнів, що світ готовий захищатися, - усе це надихає Путіна. Що більше він бачить наші дефіцити зброї, то більше думає, нібито зможе дотиснути Європу та Захід", - сказав він, додавши, що "це вкрай небезпечна ситуація для кожної вільної нації". Водночас він заявив, що за результатами цього саміту сторони досягли конкретних домовленостей, зокрема щодо "зміцнення української артилерії".

Читайте також: Єврокомісія пропонує спрямувати активи РФ на зброю для ЗСУ

Рама: Ми не можемо дозволити Росії перемогти

В ході виступу на відкритті саміту прем'єр Албанії Еді Рама наголосив, що партнери України не можуть дозволити їй програти у війні, передає агенція "Інтерфакс- Україна". "Ми маємо робити все, що ми можемо, щоб не дозволити агресії перемогти. Ми не можемо дозволити Росії перемогти, а Україні програти. Саме існування Європейського Союзу буде під знаком питання", - сказав він.

Водночас він закликав Росію зупинити війну, розв'язану проти України. "Ми хочемо підтвердити нашу відданість миру, справедливому миру, що спирається на міжнародне право, на резолюцію Генеральної асамблеї ООН. Миру, який поважатиме Україну та її права", - сказав прем'єр Албанії.

Читайте також: Війна Росії проти України: 10 років і кінця не видно?

В Києві з'явиться посольство Албанії

Також в рамках саміту Володимир Зеленський та Еді Рама підписали Договір про дружбу та співпрацю між країнами, повідомила пресслужба президента. Згідно з ним, країни розвиватимуть взаємовигідну співпрацю в галузі торгівлі, економіки, науки й технологій, культури, освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації, туризму та спорту.

Окрім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з албанським колегою Іглі Хасані повідомив, що країна планує відкрити посольство в Києві.

"Незабаром Албанія планує відкрити своє посольство в Києві. Я дуже ціную це рішення, яке значно активізує наші двосторонні зв’язки. Я також дякую Албанії за її готовність приєднатися до Основної групи спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - написав Кулеба у соціальній мережі Х.