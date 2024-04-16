Зеленський: Активна роль Китаю може прискорити шлях до миру

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що саміт у Швейцарії може розпочати реальний шлях до миру для України, а активна залученість Китаю може в цьому допомогти.

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що "саміт миру", який пройде влітку у Швейцарії, може розпочати реальний шлях до досягнення справедливого миру для України. Прогрес у цьому питанні може прискорити активна роль Китаю, вважає він. Про це Зеленський написав у вівторок, 16 квітня, у соцмережі Х, дякуючи канцлеру ФРНОлафу Шольцу (Olaf Scholz), який під час переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпінем попросив його сприяти досягненню "справедливого миру в Україні".

"Шановний Олафе, я вдячний вам і Німеччині за лідерство, - зазначив Зеленський. - Перший Глобальний "саміт миру" у Швейцарії може розпочати реальний шлях до досягнення справедливого миру для України. Активна роль Китаю, безумовно, може прискорити наш прогрес на цьому шляху".

Раніше Сі Цзіньпін заявив, що підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання у війні, розв'язаній Росією проти України, зокрема проведення "міжнародної мирної конференції, визнаної як Україною, так і Росією, за рівної участі всіх сторін".

Шольц закликав Сі тиснути на РФ

Після переговорів Шольц повідомив, що такоє закликав Сі вплинути на Росію з тим, аби вона припинила війну проти України. "Слово Китаю має вагу в Росії. Тому я попросив президента Сі вплинути на Росію, щоб Путін нарешті припинив свою божевільну кампанію, вивів війська і припинив цю жахливу війну", - написав Шольц в соцмережі Х.

Водночас Шольц повідомив, що Китай і Німеччина хочуть інтенсивно координувати зусилля щодо сприяння проведенню конференції в Швейцарії та майбутніх міжнародних мирних конференцій.

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Китайська державна телекомпанія CCTV, своєю чергою, заявила, що Сі Цзіньпін виклав "чотири принципи, щоб запобігти виходу української кризи (війни Росії проти України. - Ред.) з-під контролю та відновити мир", пише AFP.

Країни, на думку Сі, повинні зосередитися на "підтримці миру та стабільності та утримуватися від пошуку егоїстичних вигод", сказав лідер КНР. "Нам потрібно створити умови для відновлення миру та утриматися від подальшого загострення напруженості", - сказав Сі. Водночас необхідно прагнути "зменшити негативний вплив на світову економіку", додав він.