 Заступнику голови Меджлісу знов посилили обвинувачення в Криму - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2021

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Заступнику голови Меджлісу знов посилили обвинувачення в Криму - адвокат

Адвокат заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова заявив, що в анексованому Криму його підзахисному нині закидають вчинення "диверсії в складі організованої групи". Йому загрожує до 20 років в'язниці.

Заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов

Заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов

Підконтрольні Росії слідчі органи в анексованому Криму знову посилили обвинувачення заступнику голови Меджлісу кримських татар Наріману Джелялову  у справі про пошкодження газопроводу під Сімферополем. Про це в середу, 22 вересня, у Facebook повідомив його адвокат Микола Полозов.

Згідно з повідомленням Полозова, Джелялову тепер закидають вчинення диверсії в складі організованої групи, а також незаконне придбання або зберігання вибухових речовин - теж в складі організованої групи. За першим звинуваченням йому може загрожувати від 12 до 20 років позбавлення волі, за другим - від 10 до 15 років.

Спочатку заступника голови Меджлісу звинувачували "в пособництві у скоєнні диверсії", проте під час слідчих дій на початку вересня перекваліфікували статтю на "повноцінну участь" в ній.

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Справа про пошкодження газопроводу під Сімферополем

23 серпня російські ЗМІ написали з посиланням на управління МВС Росії у анексованому Росією Криму про пошкодження невідомими газопроводу в районі села Перевальне під Сімферополем. У зв'язку з цим було порушено кримінальну справу за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

В рамках цієї справи 3 і 4 вересня відбулися обшуки вдома у п'ятьох кримських татар, всіх їх затримали. Серед них був і Джелялов. 6 вересня у Сімферополі суд задовольнив клопотання слідчого ФСБ Росії про взяття Джелялова під варту на два місяці.

Засудження арештів в Україні і США

В Україні затримання та арешт Джелялова та інших кримських татар на території анексованого Криму засудили у міністерстві закордонних справ. Так, у відомстві назвали дії російських силовиків "покаранням за участь в установчому саміті "Кримської платформи" 23 серпня", а також "черговими репресіями Російської Федерації, спрямованими на залякування представників кримськотатарського народу і витіснення його з тимчасово окупованого півострова".

Українська прокуратура Автономної Республіки Крим, своєю чергою, порушила з цього приводу кримінальні провадження. Якщо спочатку дії силовиків РФ кваліфікували я незаконне позбавлення волі, то пізніше їх почали розглядати як воєнний злочин. Також кримінальне провадження було відкрито через повідомлення про застосування до Джелялова тортур під час його незаконного затримання.

Держдепартамент США звернувся до влади Росії з закликом негайно звільнити Нарімана Джелялова і ще щонайменше 45 кримських татар. "Ця остання в довгій низці політично мотивованих рейдів, затримань і каральних заходів щодо Меджлісу і його керівництва, які зазнали репресій за опір спробі Росії анексувати Крим", - заявив глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс.

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