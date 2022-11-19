Засновниці біостартапу Theranos дали 11 років за шахрайство

Засновницю компанії Theranos з діагностики хвороб за однією краплею крові Елізабет Голмс засудили в США до 11 років тюрми за обман інвесторів.

Засновницю біотехнологічної компанії Theranos з діагностики хвороб за однією краплею крові Елізабет Голмс засудили у США ввечері 18 листопада до 11 років і трьох місяців позбавлення волі. За рішенням суду, через вагітність вона має почати відбувати покарання не раніше 27 квітня 2023 року.

У січні суд присяжних визнав Голмс винною в шахрайстві та в змові з метою махінацій і введення інвесторів в оману. За іншими пунктами, зокрема про можливий обман пацієнтів, які заплатили за аналізи крові Theranos, її виправдали.

Максимальне покарання за обвинуваченням, висунутим 38-річній жінці, передбачає 20 років позбавлення волі. Прокурори вимагали для неї 15 років тюрми, тоді як захист просив про 1,5 року або заміну ув'язнення на домашній арешт чи громадські роботи. Як зазначив суддя, на ухвалений ним вирок вплинув той факт, що Голмс не визнала свою провину. Вона заявила, що оскаржить вирок.

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Успіх Theranos і викриття Елізабет Голмс

У 2003 році 19-річна першокурсниця Голмс, фанатка засновника компанії Apple Стіва Джобса, покинула Стенфордський університет і заснувала в Кремнієвій долині біотехнологічну компанію Theranos. Вона стверджувала, що революційний пристрій Edison, який розробляє компанія, дасть змогу за допомогою аналізу однієї-двох крапель крові з пальця виявляти вірусні інфекції, гормональні відхилення та навіть ракові захворювання. На піку успіху в 2014 році оціночна вартість Theranos становила дев'ять мільярдів доларів. Голмс стала наймолодшою мільярдеркою в списку Forbes, а журнал Time вніс її в 2015 році до списку 100 найвпливовіших жінок планети.

Того ж року Голмс викрив журналіст The Wall Street Journal Джон Каррейру, до якого раніше звернувся один із колишніх співробітників Theranos. До цього протягом 12 років Голмс вдавалося переконувати інвесторів у тому, що аналізатор Edison настільки ефективний і дешевий, що дасть змогу відмовитися не тільки від обтяжливої здачі крові з вени, а й від дорогих стандартних аналізів у звичайних лабораторіях. У наглядовій раді Theranos серед інших були колишні державні секретарі США Генрі Кіссінджер і Джордж Шульц, а також колишній міністр оборони США Джеймс Меттіс.

Як виявилось, насправді технологія не працювала, тому переважну більшість аналізів потайки виконували на обладнанні інших компаній, розбавляючи краплю крові до потрібного об'єму, що спотворювало результати. Весь успіх стартапу тримався на вдалій маркетинговій стратегії та іміджі засновниці в медіа, які дозволяли залучати багатомільйонні інвестиції. Розслідування вийшло у виданні, власник якого Руперт Мерток, активно підтримував стартап і навіть інвестував у нього 125 мільйонів доларів.

Захист Голмс у суді доводив, що її рішення та помилки були спричинені вірою в свою ідею, а не бажанням отримати вигоду від інвесторів і суспільства.