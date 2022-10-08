Аферистку Сорокіну перевели в США під домашній арешт

Після внесення застави 31-річну громадянку Німеччини російського походження Анну Сорокіну випустили з-під депортаційного арешту. Але влада США, як і раніше, збирається депортувати її.

Скандально відома аферистка російського походження Анна Сорокіна звільнена з-під депортаційного арешту в Службі імміграційного та митного контролю США після внесення застави в 10 тисяч доларів. Про це в ніч на суботу, 8 жовтня, повідомив американський телеканал NBC.

31-річну Сорокіну перевели під домашній арешт у Нью-Йорку. Її зобов'язали носити контрольний електронний контрольний браслет. При цьому влада США, як і раніше, має намір депортувати дівчину до Німеччини.

У травні 2019 року Сорокіну засудили до ув'язнення на чотири роки за шахрайство, проте вже у 2021 році її звільнили за хорошу поведінку. Втім невдовзі після цього її знову затримали, тепер уже за порушення візового режиму. Вона кілька разів оскаржувала депортацію до Німеччини.

Гучна афера Сорокіної

Сорокіна переїхала з Росії до Німеччини у 16-річному віці в 2007 році разом із батьками та молодшим братом. Після завершення школи батьки відправили її навчатися до Великобританії. Звідти вона спочатку перебралася до Парижа, а пізніше, у 25-річному віці, - до Нью-Йорка.

У США Сорокіна діяла під псевдонімом Анна Делві, видаючи себе за багату спадкоємницю, яка нібито має не менше 60 мільйонів євро на рахунках в європейських банках. Дівчина розповідала про плани відкрити клуб для обраних з філіями в Лос-Анджелесі, Лондоні, Гонконзі та Дубаї. Шляхом обману вона позичала гроші у знайомих, а також заборгувала ресторанам, готелям і банкам близько 275 тисяч доларів.

За даними слідства, у 2016-2017 роках Сорокіна підробляла чеки, не сплачувала борги, а за допомогою підроблених документів намагалася отримати у банках кредит на 22 мільйони доларів. Обманним шляхом їй вдалося отримати понад 200 тисяч доларів.

Історією Сорокіної зацікавилися в Голлівуді. Вона стала основою для серіалу "Вигадана Анна", випущеного стримінговим сервісом Netflix у 2022 році.