У США засновницю біостартапу Theranos визнали винною у шахрайстві

Суд присяжних США у понеділок, 3 січня визнав винною колишню генеральну директорку стартапу Theranos Елізабет Холмс за чотирма з 11 пунктів звинувачення, зокрема у змові з метою обману інвесторів та шахрайстві.

Засновниці стартапу з діагностування хвороб за краплею крові, яку часто порівнювали зі Стівом Джобсом, загрожує до 20 років позбавлення волі за кожним пунктом звинувачення. Загалом термін ув'язнення може скласти 80 років, хоча, як кажуть експерти, покарання, ймовірно, буде меншим.

Розгляд справи триває уже понад три місяці. За цей час суд заслухав 32 свідків, у залі засідань виступала і сама Холмс. Суд присяжних у складі 12 представників виправдав ексдиректорку за чотирма іншими пунктами, зокрема, про можливий обман пацієнтів, які заплатили за аналізи крові Theranos.

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Від успіху до скандалу

У 2003 році 19-річна студентка Стенфордського університету Холмс заснувала у Кремнієвій долині біотехнологічну компанію Theranos. Вона стверджувала, що пристрій Edison, який розробляє компанія, дозволить завдяки аналізу крові виявляти гормональні відхилення, вірусні інфекції та ракові захворювання. Згодом в ідею інвестували низка впливових людей, зокрема медіамагнат Руперт Мердок, експрезидент США Білл Клінтон та Бетсі Девос, майбутній міністр освіти в кабінеті Дональда Трампа. У наглядовій раді Theranos серед інших були колишні держсекретарі США Генрі Кісінджер, Джордж Шульц, а також колишній міністр оборони США Джеймс Меттіс.

На піку успіху в 2014 році вартість Theranos становила дев'ять мільярдів доларів (7,9 мільярдів євро). У 2015 році журнал Time включив Елізабет Холмс до 100 найвпливовіших жінок планети, яка стала мільярдеркою у віці до 30 років.

У тому ж році і Елізабет Холмс викрив журналіст Wall Street Journal Джон Каррейру, до якого раніше звернувся один із колишніх співробітників Theranos. Виявилося, що протягом 12 років Холмс вдавалося переконувати інвесторів і менеджерів у тому, що аналізатор Edison настільки ефективний і економічно вигідний, що дозволить відмовитися не тільки від обтяжливого аналізу венозної крові, але й від трудомістких і дорогих стандартних аналізів у звичайних лабораторіях. Натомість, за даними слідства, Theranos проводила аналізи крові на сторонньому обладнанні.

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Холмс не визнає провини

У 2018 році Холмс висунули звинувачення. Разом з нею на лаві підсудних опинився також ексгендиректор Theranos Рамеш Балвані - колишній цивільний чоловік Холмс. Вона не вважає себе винною і стверджує, що багато років була жертвою у стосунках з Балвані.