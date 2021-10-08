Ілон Маск перенесе штаб-квартиру Tesla з Кремнієвої долини

Американська компанія з виробництва електромобілів Tesla перемістить свою штаб-квартиру зі штату Каліфорнія в Техас, де будується новий завод автовиробника. Про це повідомив керівник компанії Ілон Маск в четвер, 7 жовтня, на щорічних зборах акціонерів.

Офіс Tesla переїде з міста Пало-Альто у Кремнієвій долині до техаського Остіна. За словами Маска, вартість життя у Каліфорнії є зависокою для робітників компанії.

"Ми продовжимо розширювати нашу діяльність у Каліфорнії", - цитує Маска агенція AFP. За його словами, компанія прагне збільшити виробництво на своєму заводі у каліфорнійському Фрімонті приблизно на 50 відсотків. Маск також повідомив, що продажі Tesla зростають і компанія нарощує поставки, незважаючи на дефіцит комп'ютерних чіпів та інших компонентів.

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Раніше Маск уже погрожував перенести завод Tesla і штаб-квартиру з Каліфорнії через коронавірусні обмеження у штаті. У березні 2020 року завод Tesla зупинили на певний час через локдаун.

Tesla стала однією із топових технологічних компаній, які переїхали з Каліфорнії до регіонів із меншими податками та пом'якшеним регулюванням. Раніше до Техасу також перебрались компанії HP, Toyota, Oracle.

Чистий прибуток Tesla з квітня до червня 2021 року становив понад мільярд доларів. За цей час компанія досягла рекордних показників за кількістю вироблених (201,3 тисячі) і поставлених (понад 206 тисяч) електромобілів з часу її заснування у 2003 році.

Дивитись відео 01:14 Поділитись Завод "Тесла" у Німеччині: які проблеми чекають на Ілона Маска (22.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3n5Ve Завод "Тесла" у Німеччині: які проблеми чекають на Ілона Маска (22.12.2020)