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Стів Джобс

Стів Джобс - американський підприємець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стів Джобс".

Американський підприємець Стів Джобс (1955 – 2011) був співзасновником і тривалий час керівником компанії Apple. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

10 років iPhone, що змінив світ

10 років iPhone, що змінив світ 09.01.2017

Презентація продукту Apple iPhone 10 років тому показала, як під керівництвом Стіва Джобса звичайний мобільний телефон перетворився на комплексний, багатофункціональний мобільний девайс.
10 років iPhone: як це змінило наше життя (відео)

10 років iPhone: як це змінило наше життя (відео) 09.01.2017

Відтоді, як Стів Джобс презентував світові перший iPhone, цей гаджет неабияк змінив наше повсякдення, перетворившись на незамінного помічника, а також зробив революцію у світі смартфонів.

Як iPhone змінив світ (09.01.2017) 09.01.2017

10 років тому Стів Джобс презентував світові перший iPhone. Як відтоді цей гаджет змінив наше повсякдення?

П'ять років без Стіва Джобса: І ще одна річ…

П'ять років без Стіва Джобса: "І ще одна річ…" 05.10.2016

Засновник Apple, креативний геній Стів Джобс помер п'ять років тому 5 жовтня 2011 року. Незадовго до того він передав правління компанії в інші руки. Донині Apple залишається вкрай прибутковою. Чи був Джобс переоцінений?
Персональний комп'ютер: історія дизайну

Персональний комп'ютер: історія дизайну 09.05.2016

Перший програмно керований комп'ютер у 1941-му році започаткував нову еру. Віртуальні світи, 3D-кінофільми, комп'ютерний дизайн та цифрові потоки інформації у світі були б неможливими без обчислювальної машини Z3.
40-річчя Apple: криза середнього віку

40-річчя Apple: криза середнього віку 01.04.2016

Найдорожча компанія у світі, схоже, переживає кризу. Темпи зростання уповільнилися, шеф діє непереконливо, бракує нових революційних продуктів. У Apple настає доба змін.
Яблуко у культурній історії

Яблуко у культурній історії 01.04.2016

Яблуко - символ не лише всесвітньовідомої комп'ютерної корпорації Apple. Як відомо, цей плід відігравав важливу роль навіть у раю. Основні яблучні віхи в історії людства.
Фільм про Стіва Джобса тепер і в Україні

Фільм про Стіва Джобса тепер і в Україні 12.11.2015

12 листопада в кінотеатрах України відбудеться прем’єра стрічки про легендарного засновника компанії Apple - Стіва Джобса. Критики схвально сприйняли фільм передусім через акторську гру Майкла Фассбендера.
Посередній Apple: нові продукти концерну більше не вражають?

Посередній Apple: нові продукти концерну більше не вражають? 11.09.2013

Apple презентував два нових айфони, чим спровокував численну кількість іміджевих повідомлень у пресі. Однак, захоплення від новини тривала недовго.
Не новинкою, то начинкою: нова операційна система для iPhone

Не новинкою, то начинкою: нова операційна система для iPhone 11.06.2013

Після смерті Стіва Джобса акції Apple значно подешевшали. Але концерн уперто бореться за лідерство на ринку. Наступник Джобса Тім Кук представив нову операційну систему для iPhone та інші останні розробки.
Помер засновник Apple Стів Джобс - креативний геній, що змінив світ

Помер засновник Apple Стів Джобс - "креативний геній", що змінив світ 06.10.2011

Мало хто вплинув так сильно на повсякдення сучасних людей, як Стів Джобс. Смартфонів, планшетних комп’ютерів і МР3-програвачів без нього могло б і не бути. Засновник комп’ютерного концерну Apple помер 5 жовтня від раку.
Батько Apple Стів Джобс пішов у відставку - акції конкурентів дорожчають

"Батько" Apple Стів Джобс пішов у відставку - акції конкурентів дорожчають 25.08.2011

Легендарний керівник Apple Cтів Джобс подав у відставку через проблеми зі здоров'ям. Зміна керівництва концерну, успіх якого пов'язують передусім з особистістю Джобса, вже вдарила по курсу акцій Apple.
Американські боси заробили добряче 2010-го року

Американські боси заробили добряче 2010-го року 10.05.2011

Усе виглядає так, начебто кризи й не було. Таке враження виникає, якщо подивитися на заробітки керівників великих американських концернів за минулий рік. У їхніх гаманцях грошей побільшало на 11 відсотків.