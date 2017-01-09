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Стів Джобс - американський підприємець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стів Джобс".
Американський підприємець Стів Джобс (1955 – 2011) був співзасновником і тривалий час керівником компанії Apple. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Мало хто вплинув так сильно на повсякдення сучасних людей, як Стів Джобс. Смартфонів, планшетних комп’ютерів і МР3-програвачів без нього могло б і не бути. Засновник комп’ютерного концерну Apple помер 5 жовтня від раку.