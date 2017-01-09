Помер засновник Apple Стів Джобс - "креативний геній", що змінив світ

Мало хто вплинув так сильно на повсякдення сучасних людей, як Стів Джобс. Смартфонів, планшетних комп’ютерів і МР3-програвачів без нього могло б і не бути. Засновник комп’ютерного концерну Apple помер 5 жовтня від раку.