Заклик Шольца визнати Косово обурив президента Сербії

Президент Сербії Александар Вучич різко відреагував на заклик канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) на адресу Сербії та Косово визнати державність одне одного. Вучич заявив, що вперше чує про таку вимогу, і додав, що Белград в такому разі має обміркувати свої подальші кроки. "Так само, як ви віддані територіальній цілісності України, ми віддані територіальній цілісності Сербії", - заявив Вучич під час спільної пресконференції з Шольцем у п'ятницю, 10 червня, у Белграді.

До цього канцлер Німеччини зауважив: "Неможливо уявити, щоб дві країни, що не визнають одна одну, стали членами ЄС". Сербія офіційно набула статусу країни-кандидата на членство у Європейському Союзі у 2012 році. Косово наразі вважається потенційним кандидатом і має лише віддалені перспективи можливого приєднання до ЄС.

Раніше того ж дня глава уряду ФРН зустрівся у Пріштіні з прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті. Під час переговорів він заявив, що Берлін зробив вступ Косово до ЄС одним зі своїх пріоритетів. "Дуже важливо надіслати новий сигнал впевненості та надії на те, що процес приєднання сприймається Євросоюзом дуже серйозно і що існує реальний шанс, якщо всі докладуть зусиль", - зазначив канцлер.

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Шольц не переконав Сербію запровадити санкції проти Росії

Під час тієї ж пресконференції Олаф Шольц закликав Сербію приєднатися до санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії через вторгнення в Україну. "Ми очікуємо, що санкції імплементують і ті країни, які перебувають у процесі вступу до Євросоюзу", - заявив він.

Вучич своєю чергою підтвердив, що в ході переговорів Шольц "чітко закликав Сербію приєднатися до санкцій ЄС". Він нагадав, що Белград засудив російське вторгнення в Україну на Генасамблеї ООН та інших міжнародних організаціях. При цьому Вучич зазначив, що його країна перебуває у "дуже складній ситуації" щодо енергозабезпечення, і нагадав про традиційні "особливі зв'язки", що існують між Сербією та Росією. "Щодо санкцій, то у нас тут інша позиція... Ми пам'ятаємо санкції (проти Сербії. - Ред.), і не вважаємо, що санкції - це ефективно", - додав сербський президент.

Візити Олафа Шольца до Косова та Сербії відбулися напередодні саміту лідерів країн ЄС та Західних Балкан, що заплановано на 23 червня. У березні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що Євросоюз "не повинен поступатися спробам Москви взяти цей регіон у серці Європи під свій контроль".