Шольц закликав Сербію запровадити санкції проти РФ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами п'ятниці, 10 червня (час київський).

++21.15++

Через напад Росії на Україну східноєвропейські країни НАТО виступають за те, щоб у своїй новій стратегічній концепції Північноатлантичний альянс чітко назвав Росію загрозою. Як заявив на саміті дев'яти східних країн НАТО (B9) у Бухаресті президент Румунії Клаус Йоганніс, учасники зустрічі хотіли б, щоб відповідне рішення ухвалили на наступному саміті НАТО в Мадриді наприкінці червня.

Дев'ять держав вітають запланований вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, а також, за словами польського президента Анджея Дуди, хочуть, щоб НАТО посилило бойові групи на східному фланзі Альянсу.

Шольц закликав Сербію приєднатися до санкцій проти РФ

++20.24++

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав Сербію, яка має статус кандидата на членство в ЄС, приєднатися до санкцій Брюсселя проти Росії. "Ми очікуємо, що санкції будуть реалізовані і тими країнами, які перебувають у процесі вступу до Євросоюзу", - заявив він у Белграді на спільній пресконференції з президентом Сербії Александаром Вучичем. У свою чергу Вучич підтвердив, що в ході переговорів Шольц "чітко закликав Сербію приєднатися до санкцій ЄС". Він нагадав, що Белград засудив російське вторгнення в Україну на Генасамблеї ООН та інших міжнародних організаціях. При цьому до санкцій у нього інше ставлення, заявив Вучич і наголосив, що його країна у "дуже складній ситуації" з погляду енергозабезпечення.

Читайте також: Війна Росії проти України: чи піде Сербія на розрив з Кремлем?

++20.03++

Канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) вважає виправданими телефонні розмови лідерів Франції та Німеччини з президентом Росії Володимиром Путіним після вторгнення Москви в Україну. "З моєї точки зору, завжди необхідно, навіть під час війни, розмовляти з усіма сторонами, які беруть участь у конфлікті", - сказав Негаммер після зустрічі з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Таллінні. "На кону багато чого". За словами Негаммера, такі дзвінки були необхідні для обговорення таких питань, як безпечні коридори для їжі, обмін полоненими або гуманітарна допомога. "Я вважаю, що це правильно і важливо напряму і негайно заявляти президенту Путіну про його воєнні злочини", - додав австрійський канцлер. Лідерка Естонія натомість заявила, що вона проти таких контактів.

Читайте також: Дуда критикує Шольца і Макрона за дзвінки Путіну: "Хтось говорив так з Гітлером?"

++19.30++

Європейська комісія запустила онлайн-платформу, для всіх, хто займається торгівлею і експортом зернових в Україні. Ця платформа керується мережею Enterprise Europe. Українських підприємців закликають реєструватись на платформі, що має на меті швидко об'єднати бізнес ЄС та України, щоб вони могли "негайно знайти прагматичні рішення для експорту сільськогосподарської продукції з України".

++18.43++

З 6,5 мільйонів українських біженців, які прибули до ЄС рятуватися від розв'язаної Росією війни, 2,5 мільйона вже повернулися на батьківщину. З тих, хто ще залишається в Євросоюзі, 3,2 мільйона людей з України подалися на реєстрацію за директивою про тимчасовий захист. Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон за підсумками засідання глав МВС країн Євросоюзу в Люксембургу.

На запитання кореспондента DW, чи обговорювали на цій зустрічі можливу допомогу тим українцям, які хочуть повернутися додому, але потребують сприяння в цьому, вона відповіла заперечно. При цьому Йоханссон додала: "Я мала нагоду на полях цього засідання Ради ЄС обговорити це з деякими міністрами країн, які межують (з Україною. - Ред.), чи вони бачили потребу підтримати українців, які повертаються додому. Вони з цим не стикалися, але це та сфера, яку ми готові детальніше вивчити у рамках платформи солідарності, аби побачити, чи є потреба підтримки, чи нема".

++18.09++

Радник президента Франції Еммануеля Макрона заявив у п'ятницю, що Франція готова допомогти з доступом до Одеського морського порту. "Ми готові допомогти обом сторонам провести операцію, що дозволить надати повністю безпечний доступ до Одеського порту для проходження човнів, незважаючи на те, що море заміноване", - заявив радник, який попросив не називати його імені, агенції AFP.

Читайте також: Розблокування експорту зерна: чому Київ відкинув пропозицію РФ

++17.27++

Із Миколаєва виїхали вже понад половина людей, підрахувала місцева влада. Мер Олександр Сєнкевич розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", що з 480 тисяч жителів у Миколаєві залишилося приблизно 230 тисяч. Такі оцінки зроблено під час аналізу зміни використання води та вивезення сміття.

Збільшення інтенсивності обстрілів Сенкевич пов'язує з використанням військ РФ перекинутих з Криму в Херсонську область САУ "Піон", дальність яких становить до 47 кілометрів. "На найбільшій дистанції розліт цього снаряду від цілі складає близько 500 метрів. Тобто вони просто гатять у напрямку міста, попадають по житлових районах і вбивають мирних людей, - розповів мер Миколаєва. - Вони виїжджають з Херсона на 10-15 кілометрів і звідти стріляють в тому радіусі, куди можуть дістати. Наша артилерія б'є на 20-30 кілометрів - вона не дістає до них".

++16.51++

Вантажний автомобіль підірвався на міні поблизу хутора Почепин, Макарівської громади на Київщині. Про це повідомило ДСНС України у Telegram. За даними рятувальників, водій значних травмувань не отримав.

++16.30++

Канада заблокувала російські активи вже на 412,1 мільйона канадських доларів (328 мільйонів доларів США). Ці кошти знаходилися на російських рахунках або фігурували в угодах за участю осіб, які підпали під санкції, йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Королівської канадської кінної поліції (RCMP). Поліція відмовилася надати додаткові відомості через закон про захист приватних даних.

++15.50++

Швейцарія приєдналася до шостого пакета санкцій ЄС проти Росії та Білорусі, що включає ембарго на постачання нафти. Обмеження набирають чинності 10 червня, повідомила пресслужба уряду у Берні. Санкції запроваджено щодо 100 фізичних та юридичних осіб з обох країн, зокрема, військовослужбовців, журналістів та бізнесменів та членів їхніх сімей. Санкційні списки Швейцарії аналогічні до списків Євросоюзу. Було розширено також перелік заборонених до експорту товарів, які могли б "сприяти зміцненню Росії у військовому та технологічному плані або розвитку сектора оборони та безпеки".

++15.30++

На тлі війни в Україні Фінляндія хоче посилити прикордонні бар'єри з сусідньою Росією. Країна повинна захистити себе від "гібридних загроз", - повідомила агенції AFP у п'ятницю Анн Іханус, старша радниця міністерства внутрішніх справ Фінляндії. У Гельсінкі побоюються, що РФ в рамках стратегії гібридної війни може цілеспрямовано залучити мігрантів, щоб вони перетинали кордон із Фінляндією та ЄС, як це робила Білорусь. Планується "надійна огорожа з ефектом реального бар’єру", - пояснила Санна Пало, начальниця юридичного відділу фінської прикордонної служби. Рішення про те, на яких ділянках 1300-кілометрового кордону з Росією слід встановити загородження, уряд ухвалить на підставі рекомендацій прикордонників, заявила міністерка внутрішніх справ Кріста Мікконен.

++14.45++

Росія планувала у разі захоплення Київської області паспортизувати мешканців документами СРСР, повідомляє Служба безпеки України (СБУ). "Російські окупанти планували створити окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР - принаймні на перший час до видачі документів РФ", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці відомства.

Відповідні дані військова контррозвідка СБУ отримала на позиціях загарбників, а також це підтверджує поведінка "рашистів" на тих частинах України, які нині тимчасово перебувають під їхньою окупацією, зазначили в СБУ. Зазначається, що в покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району було виявлено схрон з бланками паспортів колишнього СРСР. "Примітно, що ці бланки були саме українського зразка - від імені УРСР. Тобто всі надписи на них виконані не тільки російською, а й українською мовою", - додали в службі.

++14.15++

В ООН прирівняли смертні вироки, ухвалені в "ДНР" двом британським і одному марокканському вояку, до воєнних злочинів. Відповідну заяву зробила речниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ). За її словами, в ООН "стурбовані тим, що так званий Верховний суд самопроголошеної Донецької народної республіки засудив трьох військовослужбовців до страти". "З 2015 року ми спостерігаємо, що так звана судова влада в цих самопроголошених республіках не дотримується основних гарантій справедливого судового розгляду, як-от публічні слухання, незалежність, неупередженість судів і право не бути примушеним до надання показань. Такі суди над військовополоненими рівносильні воєнному злочину", - додала речниця, яку цитує AFP.

++14.01++

Смертні вироки, ухвалені полоненим іноземцям на підконтрольній Росії території Донбасу, шокують і демонструють "повну зневагу Росією до основних принципів міжнародного гуманітарного права", заявив речник уряду Німеччини, цитує інформагенція Reuters.

++13.38++

"Укрпошта" відновила у Київській області роботу двох стаціонарних відділень у Гостомелі, відділень у Мощуні та Пущі-Водиці, а також сільських відділень у Радинці, Красятичах та Колонщині. Як повідомила пресслужба компанії, ці відділення були пошкоджені в середньому на 30 відсотків, тож на їхнє відновлення потрібен час. Востаннє вони працювали 24 лютого, а надалі надавати послуги в них не було змоги, оскільки окупанти використовували приміщення як свої штаби, а працівники відділень разом із населенням евакуювалися через загрозу життю. Наразі на Київщині через пошкодження після окупації не працюють 5 відсотків поштових відділень, зазначає "Укрпошта".

++13.26++

Данія готова надати потужну підтримку реконструкції та повоєнному відновленню України, повідомив міністр закордонних справ скандинавської країни Єппе Кофод за результатами переговорів з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. "Щойно поговорив з українським колегою та другом Дмитром Кулебою про те, як ми можемо ще більше зміцнити дансько-українське партнерство та підтримати Україну на її європейському шляху. Данія готова надати потужну підтримку реконструкції та повоєнному відновленню України", - написав Кофод у Twitter.

Кулеба, своєю чергою, подякував главі МЗС Данії за надання ракет Harpoon. "Висловив подяку Данії за підтримку України, зокрема надання ракет Harpoon. Ми обговорили майбутній саміт Європейської ради, на якому Україна розраховує набути заслуженого статусу кандидата в членство в ЄС", - зазначив український міністр у своєму твіті.

++13.10++

Україна розпочала досудове розслідування за фактом ухвалення так званим "судом ДНР" у Донецьку смертного вироку двом полоненим громадянам Великобританії та громадянину Марокко, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. "Україна вже розпочала досудове розслідування за цим фактом і вживатиме всіх необхідних заходів для того, щоб усі, хто був причетний до цих протиправних дій, були притягнуті до відповідальності", - написала Венедіктова у Facebook.

Вона зазначила, що згідно з Женевськими конвенціями, засуджені Ейден Ейслін, Шон Піннер і Брагім Саадун користуються імунітетом комбатантів і як військовополонені не можуть бути притягнуті до відповідальності за безпосередню участь у військових діях. Окрім того, жодного військовополоненого не може бути засуджено без можливості захисту та без допомоги кваліфікованого адвоката чи захисника. Це - основний принцип права на справедливий суд, що діє і в мирний, і у воєнний час, зазначила Венедіктова. На додачу у сучасному європейському просторі смертну кару розглядають як неприйнятну форму покарання, несумісну з основними правами, правом на життя та правом не піддаватися жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню, пояснила генпрокурорка.

++12.30++

У січні-березні 2022 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), за оперативними даними, зменшився на 15,1 відсотка, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, повідомила Державна служба статистики. Водночас порівняно з четвертим кварталом 2021 року ВВП скоротився на 19,3 відсотка, кажуть у відомстві. Дані наведено з урахуванням сезонного чинника і без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим і міста Севастополь, запевняють у Держстаті. Держбюджет на 2022 рік було розроблено на основі макроекономічного прогнозу, що передбачає зростання реального ВВП на 3,8 відсотка. Проте у зв'язку з воєнною агресією Росії проти України падіння української економіки, за оцінками міжнародних організацій, може становити від 30 до 45 відсотків, нагадує інформагенція "Українські новини".

++12.20++

Суд передав українському оборонному підприємству високотехнологічні прилади - клістрони. Ці елементи не виробляються в Україні і є однією з основних складових зенітно-ракетних комплексів, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. "Вони були вилучені під час досудового розслідування кримінального провадження у осіб, які незаконно ввезли їх на територію України та планували продати оборонним підприємствам за завищеною вартістю", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що комплектувальні в 2021 році були викрадені в одній із військових частин Російської Федерації, а їхня вартість становить сотні тисяч доларів США.

++11.18++

Українські правоохоронці заочно повідомили близькому до Віктора Медведчука політтехнологу про підозру у державній зраді, повідомляють Київська міська прокуратура та СБУ. "Підозрюваний, будучи громадянином України, упродовж кількох років надавав РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Діючи в якості "експерта", він неодноразово брав участь в ефірах телевізійних передач, ток-шоу та інтерв'ю, поширюючи напрацьовані російські меседжі", - йдеться у повідомленні прокуратури у Facebook. Зазначається, що ці меседжі були спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні, деморалізацію української армії, формування негативного іміджу України на міжнародній арені.

Такий висновок правоохоронці зробили після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, наголошує СБУ. Також в результаті обшуків, співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують зв'язки підозрюваного з РФ. "Серед них - аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України", - додали в СБУ.

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але судячи з фотографії, яку поширила Київська міська прокуратура, це - Михайло Погребинський. Співрозмовники онлайн-видання "Українська правда" в правоохоронних органах також підтвердили, що це Погребинський.

++10.40++

Ембарго Європейського Союзу на імпорт російського газу зруйнує європейську економіку, що й так потерпає від стрімкого зростання темпів інфляції, зокрема, й внаслідок підвищення цін на енергоносії, застеріг прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі угорського державного радіо.

++10.27++

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Ездемір (Cem Özdemir) прибув із візитом до столиці України. У Києві він планує зустрітися зі своїм українським колегою Миколою Сольським й обговорити з ним питання надання допомоги для стабілізації сільського господарства в Україні, а також тему експорту українського зерна, повідомив речник німецького урядовця.

Перед поїздкою до України Ездемір сказав німецькій газеті Rheinische Post, що його візит - це "визнання українських фермерів". "Вони звершують надлюдську роботу, захищаючи свою країну і водночас забезпечуючи Україну та весь світ продовольством", - визнав німецький урядовець. Особисто він, за його словами, прагне продемонструвати солідарність з українцями у скрутні часи. "Ми маємо забезпечити, щоб Україна швидко відновилася після війни. Це теж є метою моїх переговорів, - сказав Ездемір.

Читайте також: Восени в Україні можуть бути заблокованими до 75 мільйонів тонн зерна - Зеленський

++10.15++

У Маріуполі є значний ризик серйозного спалаху холери, поодинокі випадки якої вже реєструють у місті з травня, застерігає розвідка міністерства оборони Великобританії. Як повідомляє британське міністерство оборони у своєму щоденному звіті в Twitter, стан медичних служб у Маріуполі, ймовірно, вже близький до колапсу, а масштабний спалах холери ще більше погіршить ситуацію. Зазначається, що Україна пережила велику епідемію холери у 1995 році, а потім були невеликі спалахи, зокрема, в Маріуполі. За даними британської розвідки, РФ намагається надати базові послуги населенню на окупованих територіях України, однак існують проблеми із доступом до питної води, телефонного зв'язку та інтернет-послуг.

++09.49++

Російські окупанти втретє змінили дату захоплення Сєвєродонецька - тепер на 22 червня, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. "Сьогодні 10 червня, і ця дата була однією із сакральних, щоб повністю окупувати Сєвєродонецьк (…) Але нічого не вийшло", - заявив він в ефірі телеканалу "Апостроф". "Друге завдання, яке вони провалили - контроль траси "Лисичанськ-Бахмут", - додав голова ОДА.

Гайдай наголосив, що нині у місті Сєвєродонецьк йдуть запеклі бої, і українським військовим не загрожує оточення. "Вони чітко тримають позиції і розуміють як розвиваються події", - сказав він.

++08.59++

Число поранених дітей унаслідок військової агресії РФ зросло до 491 дитини, повідомив Офіс генерального прокурора України. "Понад 754 дитини постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 10 червня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 263. Зросла кількість поранених - 491", - йдеться в повідомленні. "Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 192, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у місті Києві - 16, Житомирській області - 15", - поінформували в Офісі генпрокурора.

++08.42++

Російські окупаційні війська знову завдали ракетних ударів по трьох громадах на Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Напружені ніч і ранок. Уночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській - ніхто не постраждав", - написав Резніченко у Telegram-каналі. Крім того, вранці ракетного удару ворог завдав Дніпровському району. Попередньо без постраждалих, але деталі з'ясовуються, додав посадовець.

++08.30++

Українська авіація завдала серію ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу росіян в районах п'яти різних населених пунктів Херсонщини, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у щоденному ранковому зведенні.

Загалом на Південнобузькому напрямку окупанти ведуть оборону - обладнують раніше зайняті рубежі та встановлюють міни в районі населеного пункту Високопілля.

Водночас за даними Генштабу, росіяни без успіху намагаються встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк на Луганщині, де тривають бойові дії. Також окупанти спробували штурмувати у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка, однак українські воїни завдали їм втрат і змусили відійти, додають в Генштабі.

На Слобожанському напрямку росіяни силами до 30 батальйонних тактичних груп ведуть бойові дії з метою недопущення виходу українських захисників на лінію державного кордону. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак росіян, кажуть у ЗСУ.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що тривають випадки відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані примусово мобілізованими з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. "Через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

++07.47++

Росія, ймовірно, отримує нині більше доходів від продажу викопного палива, ніж на початку війни проти України, оскільки зростання світових цін компенсує вплив західних санкцій. Таку заяву зробив представник США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштайн відповідаючи на запитання Підкомітету з європейських питань і співпраці в галузі регіональної безпеки Комітету із закордонних відносин Сенату США.

Хохштейн сказав, що зростання світового попиту на нафту з боку споживачів після пандемії COVID-19 було "набагато більшим і значнішим, ніж будь-хто передбачав", цитує інформагенція Reuters.

++07.16++

Данія вважає, що Україна не виконує критеріїв, необхідних для набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, зокрема, щодо стабільності демократичних інститутів у країні, верховенства закону, поваги та захисту прав меншин та прав людини. Про це написало агентство Bloomberg з посиланням на дипломатичну записку, що має у своєму розпорядженні редакція.

Читайте також: Президія Європарламенту зробила заяву щодо статусу кандидата для України

Копенгаген вважає, що Україна "загалом перебуває на дуже ранній стадії" щодо своєї готовності взяти на себе зобов'язання щодо членства в ЄС і створити ринкову економіку, що функціонує, або стати конкурентоспроможною на єдиному ринку, йдеться в публікації.

Читайте також: Кулеба: Київ не сприйме альтернатив статусу кандидата вступу до ЄС

Дивитись відео 05:51 Зброя, "пекельні" санкції і перспектива членства в ЄС: як світ допомагає Україні боротися з російськими окупантами? (28.02.2022)



