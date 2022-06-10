Косово має намір подати офіційну заявку на статус кандидата до ЄС

Косово має намір подати офіційну заявку на отримання статусу кандидата. Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив у п'ятницю, 10 червня, на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) у Приштині, що його країна хоче подати цю заявку в Брюсселі уже "цього року". Водночас він наголосив, що його країна також підтримує членство України в ЄС.

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Косово вже багато років має лише статус "потенційного" кандидата на членство в ЄС. Прогрес у процесі вступу Приштини до ЄС блокується конфліктом із Сербією, яка не визнає незалежність колишньої Косова.

Окрім Сербії, ще п'ять урядів Євросоюзу не визнали незалежність Косова: Греція, Румунія, Словаччина, Іспанія та Кіпр. Це блокує шлях до ЄС, оскільки 27 країн-членів мають одноголосно ухвалити рішення щодо статусу кандидата.

Нагадаємо, що Косово, понад 90 відсотків населення якого становлять етнічні албанці, проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Белград до цього часу вважає його частиною Сербії. Незалежність Косова не визнали також Україна, Росія та Китай. Загалом незалежність Косова визнали більше ста країн світу, включаючи США та Німеччину.