 Косово має намір подати офіційну заявку на статус кандидата до ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Косово має намір подати офіційну заявку на статус кандидата до ЄС

Країна вже багато років залишається в статусі "потенційного" кандидата на членство в ЄС. Процес вступу блокується урядами країн ЄС, які не визнають незалежність Косова.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті з канцлером Німеччини Олафом Шольцем

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті з канцлером Німеччини Олафом Шольцем

Косово має намір подати офіційну заявку на отримання статусу кандидата. Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив у п'ятницю, 10 червня, на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) у Приштині, що його країна хоче подати цю заявку в Брюсселі уже "цього року". Водночас він наголосив, що його країна також підтримує членство України в ЄС.

Читайте також: Президія Європарламенту зробила заяву щодо статусу кандидата для України

Косово вже багато років має лише статус "потенційного" кандидата на членство в ЄС. Прогрес у процесі вступу Приштини до ЄС блокується конфліктом із Сербією, яка не визнає незалежність колишньої Косова.

Окрім Сербії, ще п'ять урядів Євросоюзу не визнали незалежність Косова: Греція, Румунія, Словаччина, Іспанія та Кіпр. Це блокує шлях до ЄС, оскільки 27 країн-членів мають одноголосно ухвалити рішення щодо статусу кандидата.

Нагадаємо, що Косово, понад 90 відсотків населення якого становлять етнічні албанці, проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Белград до цього часу вважає його частиною Сербії. Незалежність Косова не визнали також Україна, Росія та Китай. Загалом незалежність Косова визнали більше ста країн світу, включаючи США та Німеччину.

Дивитись відео 07:12

Як ЄС допоможе Україні розслідувати воєнні злочини? (13.04.2022)

Реклама

Докладно

Андреас Ціммерманн - професор Потсдамського університету

Експерт: "Смертна кара для полонених - воєнний злочин"

Винесений у "ДНР" смертний вирок іноземцям, що воювали у лавах ЗСУ, є воєнним злочином, вважає Андреас Ціммерманн.  

Володимир Путін у квітні 2017 року приймає у Кремлі главу OMV Райнера Зеле

Як Зеле з "Газпромом" ввели Австрію у залежність від РФ

Він лобіював інтереси Москви в Австрії не гірше за Ґергарда Шредера. Хто такий Райнер Зеле?  