Загроза війни РФ проти України має стривожити кожного німця - Кличко

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Віталія Кличка турбує, що Німеччина зволікає з постачанням оборонної зброї Україні. Він розкритикував проведення американсько-російських переговорів щодо безпеки без участі України.
Мер Києва Віталій Кличко на тлі загрози збройного нападу Росії на Україну очікує підтримки, зокрема, від уряду Німеччини. Водночас Кличко розкритикував те, що ФРН зволікає з постачанням оборонної зброї Києву. На його думку, це пов'язано з очікуванням подальших провокацій з боку Володимира Путіна. "Цю позицію важко зрозуміти", - заявив український політик в інтерв'ю газеті Bild, опублікованому у п'ятницю, 14 січня.
Він також піддав критиці проведення переговорів США та РФ щодо безпеки через те, що вони проходили без безпосередньої участі української сторони. За словами політика, це був "удар в обличчя".
Мер Києва заявив, що якщо США та Європа дозволять президенту Росії Володимиру Путіну напасти на Україну, то він не зупиниться на цьому і "зверне увагу на балтійські країни". "Коли він (Путін. - Ред.) говорить про своє бажання повернути радянську імперію, це включає в себе і колишню НДР. Тому загроза війни проти України має стривожити кожного німця", - наголосив Віталій Кличко.
У червні минулого року ексміністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що Німеччина не планує постачати Україні зброю, а робить ставку на політичний процес врегулювання конфлікту, зокрема у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).
На це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів, що ФРН в цьому питання слідує російському наративу - що Україну не треба озброювати, бо це нібито може спонукати Київ завдати військового удару. Очільник МЗС назвав це "повною нісенітницею" та нагадав, що не Україна здійснювала напад, а також наголосив на прихильності Києва розв'язанню ситуації дипломатичним шляхом.
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