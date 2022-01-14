Загроза війни РФ проти України має стривожити кожного німця - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко на тлі загрози збройного нападу Росії на Україну очікує підтримки, зокрема, від уряду Німеччини. Водночас Кличко розкритикував те, що ФРН зволікає з постачанням оборонної зброї Києву. На його думку, це пов'язано з очікуванням подальших провокацій з боку Володимира Путіна. "Цю позицію важко зрозуміти", - заявив український політик в інтерв'ю газеті Bild, опублікованому у п'ятницю, 14 січня.

Він також піддав критиці проведення переговорів США та РФ щодо безпеки через те, що вони проходили без безпосередньої участі української сторони. За словами політика, це був "удар в обличчя".

Мер Києва заявив, що якщо США та Європа дозволять президенту Росії Володимиру Путіну напасти на Україну, то він не зупиниться на цьому і "зверне увагу на балтійські країни". "Коли він (Путін. - Ред.) говорить про своє бажання повернути радянську імперію, це включає в себе і колишню НДР. Тому загроза війни проти України має стривожити кожного німця", - наголосив Віталій Кличко.

ФРН слідує наративу РФ - Кулеба

У червні минулого року ексміністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що Німеччина не планує постачати Україні зброю, а робить ставку на політичний процес врегулювання конфлікту, зокрема у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

На це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів, що ФРН в цьому питання слідує російському наративу - що Україну не треба озброювати, бо це нібито може спонукати Київ завдати військового удару. Очільник МЗС назвав це "повною нісенітницею" та нагадав, що не Україна здійснювала напад, а також наголосив на прихильності Києва розв'язанню ситуації дипломатичним шляхом.

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