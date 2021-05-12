Загострення в Секторі Гази: по Ізраїлю випустили не менше 160 ракет

Щонайменше 160 ракет було випущено 5-6 серпня по Ізраїлю із сектору Гази, повідомляє агенція Reuters. За даними ізраїльської сторони, більшість ракет було перехоплено системою "Залізний купол". Про серйозні поранення та руйнування серед ізраїльських мирних жителів не повідомляється.

Ракетні удари по Ізраїлю стали відповіддю на операцію "Світанок", розпочату Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 5 серпня проти радикального угрупування "Ісламський джихад". Унаслідок авіаударів по об'єктах, у Секторі Гази 5 серпня було вбито "15 терористів", включаючи Тайсіра аль-Джаабарі - одного з командувачів "Ісламського джихаду", повідомили інформаційні агенції. У свою чергу, палестинська влада заявила про 14 загиблих, серед яких 5-річна дитина, і про понад сто ​​поранених, пише Reuters.

Представник ЦАХАЛу заявив у суботу, 6 серпня, що повітряна операція у секторі Гази триватиме тиждень, повідомляє агенція AFP. За його словами, переговори про припинення вогню наразі не ведуться. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц підписав наказ про призов до 25 тисяч резервістів для "оперативних цілей".

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В Ірані пообіцяли, що Ізраїль заплатить за операцію "високу ціну"

Палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як 1 серпня ізраїльські військові заарештували Бассема Сааді, командувача "Ісламського джихаду" на Західному березі річки Йордан. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда, удари ЦАХАЛу по Сектору Гази зірвали атаку на Ізраїль, яку підтримуване Іраном угруповання планувало провести у відповідь на арешт Сааді.

Командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітний підрозділ армії Ірану), генерал-майор Хосейн Саламі 6 серпня пообіцяв, що Ізраїль "заплатить високу ціну" за свій "новий злочин".

Євросоюз закликав усі сторони конфлікту "до максимальної стриманості", щоб уникнути ескалації та подальших жертв.

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