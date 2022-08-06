Після обстрілів з Сектора Гази Ізраїль залучає 25 тисяч резервістів

По території Ізраїлю випущено десятки ракет із території Сектора Гази, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у п'ятницю, 5 серпня. Раніше, у відповідь на попередній обстріл з боку палестинців, збройні сили країни оголосили про початок операції "Світанок", під час якої завдали кілька ударів по об'єктах у секторі Гази. "Усього за 2 години сьогодні ввечері з Гази у бік Ізраїлю випущено 71 ракету. Дев'ять із цих ракет впали всередині сектора Гази", - ідеться в повідомленні ЦАХАЛ.

У ніч із 5 на 6 серпня у південних та центральних районах країни спрацювали системи оповіщення про загрозу повітряного удару. Декілька ракет були перехоплено системою ППО "Залізний купол", пише видання The Times of Israel. Інформації про жертв немає.

Читайте також: Джо Байден: Для перемовин Ізраїлю та Палестини ще немає ґрунту

ЦАХАЛ заявив, що вогнем у відповідь було завдано удару по пусковій ракетній установці палестинського радикального угруповання "Ісламський джихад" у Секторі Гази. Представники угруповання у свою чергу вказали, що випустили понад 100 ракет по ізраїльських містах, включно з Тель-Авівом, повідомляє агенція Reuters. Місцеві жителі та журналісти публікували у соцмережах кадри роботи системи ППО.

Вбито одного з командирів угруповання "Ісламський джихад"

5 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід назвав метою "Світанку" "усунення загрози" громадянам країни, які мешкають поряд із Сектором Гази. Ізраїльський міністр оборони Бені Ганц затвердив план на заклик 25 тисяч резервістів після початку операції.

Внаслідок ударів по об'єктах у Секторі Гази вбито командира палестинського радикального угруповання "Ісламський джихад" Тайсіра аль-Джаабарі та "близько 15 терористів", повідомила низка інформагенцій.

Ізраїль розпочав масові арешти

Ізраїльські сили розширили свій наступ проти "Ісламського джихаду" в суботу, 6 серпня, оголосивши про арешт 19 членів угруповання на Західному березі річки Йордан, одночасно завдаючи подальших ударів по цілях у Секторі Гази. У заяві армії йдеться, що солдати та агенти служби безпеки заарештували 20 осіб під час ранкових рейдів на окупованому Західному березі річки Йордан, "з яких 19 є оперативниками, пов’язаними з терористичною організацією Ісламський джихад".

Посередником у світлі загострення ситуації намагається виступити Єгипет, який сприяв перемир'ю між Ізраїлем та радикальним рухом ісламізму ХАМАС навесні 2021 року. "Ми сподіваємося досягти консенсусу, щоб повернутися до спокою якнайшвидше", - цитує AFP представника єгипетської служби безпеки в секторі Гази. Про посередництво Єгипту повідомив і представник ізраїльської армії, не наводячи подробиць.