 Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Сектора Гази | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2021

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Новини

Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Сектора Гази

Міністри закордонних справ Ізраїлю та Єгипту обговорять питання відновлення інфраструктири в Секторі Гази, а також обмін полонених палестинських бойовиків на утримуваних у Газі ізраїльтян.

Міністри закордонних справ Ізраїлю та Єгипту Габі Ашкеназі (ліворуч) та Самех Шукрі

Міністри закордонних справ Ізраїлю та Єгипту Габі Ашкеназі (ліворуч) та Самех Шукрі

Міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі у неділю, 30 травня, прибув із візитом до Єгипту, щоб обговорити теми, пов'язані з Сектором Гази. Про це повідомили ізраїльські ЗМІ. Це перша поїздка глави зовнішньополітичного відомства Ізраїлю до Єгипту з 2008 року. Як відомо, Єгипет виступив посередником під час укладення перемир'я між урядом Ізраїлю та радикальним ісламістським рухом ХАМАС.

Очікується, що під час переговорів з главою МЗС Єгипту Самехом Шукрі Ашкеназі підніме тему відновлення цивільної інфраструктури в Секторі Гази, яка сильно постраждала під час нещодавньої ізраїльської військової операції.

Також міністри мають обговорити питання зміцнення режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями в Секторі Гази. Крім того, йтиметься, про можливий обмін полонених палестинських бойовиків на утримуваних в Секторі Гази ізраїльтян.

Одночасно з цим візитом відбудеться поїздка керівника єгипетської розвідки Аббаса Камеля в Тель-Авів, де він зустрінеться з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Також Камель проведе переговори з палестинським керівництвом на Західному березі Йордану.

Ескалація на Близькому Сході

Ракетні обстріли з боку Сектора Гази по Ізраїлю та авіаудари ізраїльської армії по цілях ХАМАС тривали з 10 травня. Приводом для останнього загострення стало рішення виселити кілька палестинських сімей з будинків у Східному Єрусалимі. Це викликало масові акції протесту і сутички, внаслідок чого постраждали сотні людей.

Під цим приводом ХАМАС піддав Ізраїль ракетному обстрілу з території Сектора Гази. Авіація і сухопутні сили армії оборони Ізраїлю у відповідь почали завдавати ударів по цілях у Секторі Гази. Пізніше сторони домовилися про перемир'я, яке набуло чинності у ніч на 21 травня.

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