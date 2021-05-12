Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Сектора Гази

Міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі у неділю, 30 травня, прибув із візитом до Єгипту, щоб обговорити теми, пов'язані з Сектором Гази. Про це повідомили ізраїльські ЗМІ. Це перша поїздка глави зовнішньополітичного відомства Ізраїлю до Єгипту з 2008 року. Як відомо, Єгипет виступив посередником під час укладення перемир'я між урядом Ізраїлю та радикальним ісламістським рухом ХАМАС.

Очікується, що під час переговорів з главою МЗС Єгипту Самехом Шукрі Ашкеназі підніме тему відновлення цивільної інфраструктури в Секторі Гази, яка сильно постраждала під час нещодавньої ізраїльської військової операції.

Також міністри мають обговорити питання зміцнення режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями в Секторі Гази. Крім того, йтиметься, про можливий обмін полонених палестинських бойовиків на утримуваних в Секторі Гази ізраїльтян.

Одночасно з цим візитом відбудеться поїздка керівника єгипетської розвідки Аббаса Камеля в Тель-Авів, де він зустрінеться з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Також Камель проведе переговори з палестинським керівництвом на Західному березі Йордану.

Ескалація на Близькому Сході

Ракетні обстріли з боку Сектора Гази по Ізраїлю та авіаудари ізраїльської армії по цілях ХАМАС тривали з 10 травня. Приводом для останнього загострення стало рішення виселити кілька палестинських сімей з будинків у Східному Єрусалимі. Це викликало масові акції протесту і сутички, внаслідок чого постраждали сотні людей.

Під цим приводом ХАМАС піддав Ізраїль ракетному обстрілу з території Сектора Гази. Авіація і сухопутні сили армії оборони Ізраїлю у відповідь почали завдавати ударів по цілях у Секторі Гази. Пізніше сторони домовилися про перемир'я, яке набуло чинності у ніч на 21 травня.