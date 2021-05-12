По Ізраїлю випустили ракету із Сектора Гази

Палестинські бойовики в Cекторі Гази вперше за майже два місяці випустили ракету по Ізраїлю, її перехопила система протиракетної оборони країни, повідомляє агенція dpa у суботу, 18 червня. Згодом Військово-повітряні сили (ВПС) Ізраїлю атакували об’єкти, що належить радикальному палестинському руху ХАМАС, включно зі збройним заводом та трьома військовими постами, інформують ізраїльські військові.

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Незадовго до цього в ізраїльському місті Ашкелон на узбережжі пролунали сирени. Повідомлень про постраждалих з обох сторін не надходило.

Останні два місяці в прикордонному регіоні Сектора Гази були переважно мирними. Однак на окупованому Західному березі Йордану військові операції ізраїльської армії наражались на опір. Також Ізраїлем прокотилась хвиля терористичних актів. Напередодні троє палестинців загинули під час зіткнення з ізраїльськими військовими на півночі Західного берега.

Востаннє ракетні обстріли між сторонами стався 19 квітня . Тоді ВПС Ізраїлю завдали удару по одному з об’єктів, що належить ХАМАС. Згідно з повідомленням пресслужби Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), ця операція стала відповіддю на ракетний обстріл ізраїльської території палестинськими радикалами.

Режим припинення вогню між Ізраїлем та палестинцями

Наприкінці травня 2021 року набув чинності режим припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими угрупованнями ХАМАС й "Ісламський джихад". Він поклав край масованим обстрілам з обох боків, що не припинялися з 10 травня. Угоду було досягнуто за посередництва Єгипту.

Водночас сторони попередили одна одну про можливі наслідки у разі порушення перемир'я. В Ізраїлі вказали, що режим припинення вогню перестане діяти, якщо із Сектора Гази триватиме ракетний обстріл ізраїльської території.