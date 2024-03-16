МЗС Фінляндії не відкидає ідею щодо військ Заходу в Україні

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що не треба виключати ідею надсилання західних військ до України в майбутньому, якщо ситуація погіршиться. Зараз Фінляндія однак це не обговорює.

Західні країни, включно зі Сполученими Штатами Америки, не повинні повністю відкидати ідею надсилання своїх військ в Україну, якщо ситуація там погіршиться. Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомило видання Politico у п'ятницю, 15 березня.

"Важливо, щоб ми не виключали все в довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною стає ситуація. Але позиція Фінляндії чітка: ми зараз не надсилаємо війська і не хочемо це обговорювати", - сказала вона.

За словами Валтонен, найважливіше зараз те, що партнери України продовжують надсилати їй допомогу. Також вона вказала, що Фінляндія витратила понад 0,6 відсотка валового внутрішнього продукту на підтримку Києва. "Багато європейських країн могли б зробити набагато більше", - додала вона.

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Резонансна заява Макрона

Нагадаємо, 26 лютого після саміту лідерів 25 країн Європи, США та Канади, скликаного у Парижі для обговорення допомоги Україні, Макрон заявив: "Ми робитимемо все можливе і доти, допоки це буде потрібно".

Журналісти запитали у Макрона, що означають його слова про те, що партнери готові робити задля підтримки Києва "все можливе". На це французький президент відповів, що нічого не виключено, навіть розгортання наземних військ, зокрема французьких солдатів. Однак Макрон одразу ж уточнив, що це все ще теоретична дискусія. За його словами, серед лідерів держав, які зібралися в Парижі, серед яких також були лідери Німеччини, Польщі, Великобританії та країн Балтії, "немає консенсусу" з цього питання.

І хоча більшість європейських лідерів одразу ж заявили про те, що не відправлятимуть свої війська до України, представники балтійських країн загалом не виключили таку можливість.

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Водночас президент Росії Володимир Путін, вочевидь відповідаючи Макрону, у зверненні до нації заявив, "що у нас також є зброя, яка може вражати цілі на їхній території".

За його словами, заяви західних країн створюють реальну загрозу "конфлікту з використанням ядерної зброї" та "знищення цивілізації". Таку заяву він зробив попри те, що більшість західних країн недвозначно виключили можливість відрядження своїх військ в Україну.

Після цього Макрон заявив, що всі його попередні коментарі щодо війни, розв'язаної Росією проти України, були ретельно продуманими. "Це доволі серйозні питання, кожне слово, яке я говорю щодо цього, зважене, продумане та вивірене", - сказав він, але від подальших коментарів відмовився.