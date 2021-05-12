Загострення на Близькому Сході: з Сектора Гази повідомляють про щонайменше 32 загиблих

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала "успішного удару" по об'єктах радикального палестинського угруповання "Ісламський джихад" у Секторі Гази і "нейтралізувала" високопоставлене військове керівництво угруповання. Такі дані навів начальник оперативного управління ізраїльської армії, генерал-майор Одед Басіок, якого цитують агенції AFP і dpa у неділю, 7 серпня.

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"Високопоставлене керівництво військового крила "Ісламського джихаду" в Газі нейтралізоване", - заявив Басіок, не пояснивши, що саме означає термін "нейтралізовано". Будь-яких підтверджень з боку угруповання поки не було, пише dpa.

Напередодні Ізраїль повідомив про вбивство одного з командирів "Ісламського джихаду" - Тайсіра аль-Джаабарі, а також ще 15 терористів - внаслідок авіаударів на об'єктах у Секторі Газа. Ізраїль 6 серпня завдав ударів по військових об'єктах та місцях запуску ракет на території Сектору Газа, зазначили у ЦАХАЛ.

Палестинці повідомляють про 32 загиблих, з яких шестеро - діти

В ООН зазначили, що внаслідок взаємного обстрілу понад 100 палестинців та семеро ізраїльтян дістали поранень. У свою чергу, міністерство охорони здоров'я Палестинської національної автономії заявило про загибель щонайменше 32 палестинців. Також у Палестині повідомляють, що серед загиблих було шестеро дітей. Ізраїльський уряд поклав відповідальність за загибель дітей у Джабалії на півночі Сектора Гази на помилково випущену ракету "Ісламського джихаду".

У Держдепартаменті США заявили, що повністю підтримують право Ізраїлю на самооборону. Водночас офіційний Вашингтон закликав сторони уникати подальшої ескалації.

"Бойові дії необхідно припинити, щоб уникнути нових смертей і поранень мирних жителів у Газі та Ізраїлі. Усі сторони повинні дотримуватись принципів міжнародного гуманітарного права, у тому числі принципів відмінності, пропорційності та обережності", - йдеться у повідомленні ООН.

Ізраїль проводить операцію "Світанок"

Палестино-ізраїльський конфлікт загострився 1 серпня після того, як ізраїльські військові заарештували лідера Ісламського джихаду на Західному березі річки Йордан Бассема Сааді. Після цього Ізраїль оголосив про початок операції "Світанок" і завдав повітряних ударів по цілях у Секторі Гази. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда, удари ЦАХАЛу зірвали атаку на Ізраїль, яку угруповання, яке підтримує Іран, планувало провести у відповідь на арешт Сааді.

У відповідь на військову операцію територією Ізраїлю із сектора Гази станом на вечір 6 серпня було випущено не менше 400 ракет, пише Reuters. В армії Ізраїлю заявили, що повітряна операція у секторі Гази триватиме тиждень. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц підписав наказ про заклик до 25 тисяч резервістів для "оперативних цілей".

Рада безпеки ООН проведе закрите засідання

У понеділок, 8 серпня, загострення близькосхідного конфлікту обговорюватиметься на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє агенція dpa з посиланням на неназваних співрозмовників із дипломатичних кіл. Засідання пройде у закритому режимі. Воно зібрано з ініціативи Об'єднаних Арабських Еміратів, Ірландії, Франції, Норвегії та Китаю, уточнює dpa.

Держдеп США підтримав право Ізраїлю на самооборону

У Держдепартаменті США заявили, що повністю підтримують право Ізраїлю на самооборону. Водночас офіційний Вашингтон закликав сторони уникати подальшої ескалації.

В ООН зазначили, що внаслідок взаємного обстрілу понад 100 палестинців та 7 ізраїльтян отримали поранення. У свою чергу, міністерство охорони здоров'я Палестинської національної автономії заявило про загибель як мінімум 24 палестинців. Також у Палестині повідомляють, що серед загиблих було шестеро дітей. Ізраїльський уряд поклав відповідальність за загибель дітей у Джабалії на півночі сектора Гази на помилково випущену ракету "Ісламського джихаду".

"Бойові дії необхідно припинити, щоб уникнути нових смертей і поранень мирних жителів у Газі та Ізраїлі. Усі сторони повинні дотримуватись принципів міжнародного гуманітарного права, у тому числі принципів відмінності, пропорційності та обережності", - йдеться у повідомленні ООН.