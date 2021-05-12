 Загострення на Близькому Сході: з Сектора Гази повідомляють про щонайменше 32 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2022

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Новини

Загострення на Близькому Сході: з Сектора Гази повідомляють про щонайменше 32 загиблих

Ізраїль проводить операцію "Світанок" у відповідь на обстріл із Сектора Гази і повідомляє про нейтралізацію керівництва радикального палестинського угруповання "Ісламський джихад". Радбез ООН скликає закрите засідання.

Сектор Гази після обстрілу

Сектор Гази після обстрілу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала "успішного удару" по об'єктах радикального палестинського угруповання "Ісламський джихад" у Секторі Гази і "нейтралізувала" високопоставлене військове керівництво угруповання. Такі дані навів начальник оперативного управління ізраїльської армії, генерал-майор Одед Басіок, якого цитують агенції AFP і dpa у неділю, 7 серпня.

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"Високопоставлене керівництво військового крила "Ісламського джихаду" в Газі нейтралізоване", - заявив Басіок, не пояснивши, що саме означає термін "нейтралізовано". Будь-яких підтверджень з боку угруповання поки не було, пише dpa.

Напередодні Ізраїль повідомив про вбивство одного з командирів "Ісламського джихаду" - Тайсіра аль-Джаабарі, а також ще 15 терористів - внаслідок авіаударів на об'єктах у Секторі Газа. Ізраїль 6 серпня завдав ударів по військових об'єктах та місцях запуску ракет на території Сектору Газа, зазначили у ЦАХАЛ.

Палестинці повідомляють про 32 загиблих, з яких шестеро - діти 

В ООН зазначили, що внаслідок взаємного обстрілу понад 100 палестинців та семеро ізраїльтян дістали поранень. У свою чергу, міністерство охорони здоров'я Палестинської національної автономії заявило про загибель щонайменше 32 палестинців. Також у Палестині повідомляють, що серед загиблих було шестеро дітей. Ізраїльський уряд поклав відповідальність за загибель дітей у Джабалії на півночі Сектора Гази на помилково випущену ракету "Ісламського джихаду".

У Держдепартаменті США заявили, що повністю підтримують право Ізраїлю на самооборону. Водночас офіційний Вашингтон закликав сторони уникати подальшої ескалації.

"Бойові дії необхідно припинити, щоб уникнути нових смертей і поранень мирних жителів у Газі та Ізраїлі. Усі сторони повинні дотримуватись принципів міжнародного гуманітарного права, у тому числі принципів відмінності, пропорційності та обережності", - йдеться у повідомленні ООН.

Ізраїль проводить операцію "Світанок"

Палестино-ізраїльський конфлікт загострився 1 серпня після того, як ізраїльські військові заарештували лідера Ісламського джихаду на Західному березі річки Йордан Бассема Сааді. Після цього Ізраїль оголосив про початок операції "Світанок" і завдав повітряних ударів по цілях у Секторі Гази. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда, удари ЦАХАЛу зірвали атаку на Ізраїль, яку угруповання, яке підтримує Іран, планувало провести у відповідь на арешт Сааді.

У відповідь на військову операцію територією Ізраїлю із сектора Гази станом на вечір 6 серпня було випущено не менше 400 ракет, пише Reuters. В армії Ізраїлю заявили, що повітряна операція у секторі Гази триватиме тиждень. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц підписав наказ про заклик до 25 тисяч резервістів для "оперативних цілей".

Рада безпеки ООН проведе закрите засідання

У понеділок, 8 серпня, загострення близькосхідного конфлікту обговорюватиметься на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє агенція dpa з посиланням на неназваних співрозмовників із дипломатичних кіл. Засідання пройде у закритому режимі. Воно зібрано з ініціативи Об'єднаних Арабських Еміратів, Ірландії, Франції, Норвегії та Китаю, уточнює dpa.

Держдеп США підтримав право Ізраїлю на самооборону

У Держдепартаменті США заявили, що повністю підтримують право Ізраїлю на самооборону. Водночас офіційний Вашингтон закликав сторони уникати подальшої ескалації.

В ООН зазначили, що внаслідок взаємного обстрілу понад 100 палестинців та 7 ізраїльтян отримали поранення. У свою чергу, міністерство охорони здоров'я Палестинської національної автономії заявило про загибель як мінімум 24 палестинців. Також у Палестині повідомляють, що серед загиблих було шестеро дітей. Ізраїльський уряд поклав відповідальність за загибель дітей у Джабалії на півночі сектора Гази на помилково випущену ракету "Ісламського джихаду".

"Бойові дії необхідно припинити, щоб уникнути нових смертей і поранень мирних жителів у Газі та Ізраїлі. Усі сторони повинні дотримуватись принципів міжнародного гуманітарного права, у тому числі принципів відмінності, пропорційності та обережності", - йдеться у повідомленні ООН.

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