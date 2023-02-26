Загибель мігрантів в Італії: ЄК закликає до реформи притулку

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликала досягти прогресу в реформуванні правил надання притулку в Європейському Союзі. Про це вона заявила у неділю, 26 лютого, після смерті мігрантів унаслідок катастрофи човна в Італії.

"Я глибоко засмучена жахливою аварією човна біля берегів Калабрії. Загибель невинних мігрантів, внаслідок цього, є трагедією. Ми всі разом повинні подвоїти наші зусилля щодо Пакту про міграцію та притулок і Плану дій щодо Центрального Середземномор'я", - написала вона у Twitter.

Влада Італії обіцяє зупинити нелегальну морську міграцію

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила "глибоку скорботу" через катастрофу мігрантського судна та пообіцяла зупинити нелегальну морську міграцію, щоби запобігти новим трагедіям.

"Уряд прагне запобігти виїзду (мігрантів), а з ним і розгортанню цих трагедій, і буде продовжувати робити це, перш за все, вимагаючи максимальної співпраці з країнами виїзду і походження", - ідеться в її заяві.

Катастрофа човна з мігрантами

Човен з мігрантами розбився об скелі через погодні умови біля містечка Стеккато-ді-Кутро на південному узбережжі Італії рано вранці 26 лютого. Внаслідок цього загинули щонайменше 59 людей, у тому числі немовля. 20 осіб госпіталізували. Загалом на борту човна перебували близько 140-150 осіб.

Інформаційна агенція Adnkronos пише, що ці мігранти прибули з Ірану, Пакистану та Афганістану, а агенція ANSA повідомляє, що вони були представниками Ірану, Іраку, Афганістану та Сирії.

За даними Міжнародної організації з міграції, з 2014 року в центральному Середземномор'ї загинули або зникли безвісти понад 20 тисяч осіб. Лише торік цей показник становив 2367. Італія є однією з основних країн, до якої намагаються потрапити морським шляхом мігранти з Африки та Близького Сходу.

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