В Італії почався суд над ексглавою МВС Маттео Сальвіні у справі мігрантів

Колишній міністр внутрішніх справ Італії та лідер правополупістської партії "Ліга" Маттео Сальвіні постав перед судом у суботу, 23 жовтня, за звинуваченням в перевищенні повноважень та незаконному блокуванні висадки з рятувального судна 147 мігрантів.

Судове засідання тривало менше трьох годин та стосувалось переважно процедурних питань. Наступне засідання призначене на 17 грудня, повідомляє агенція новин AFP. У разі визнання винним Сальвіні може отримати до 15 років позбавлення волі.

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Сам Сальвіні заявив, що це рішення ухвалював не тільки він, а весь уряд, в тому числі тодішній прем'єр-міністр Джузеппе Конте. Прокуратура попросила включити в список свідків Конте, а також нинішніх міністрів внутрішніх справ Італії Лучіано Ламоргезе та закордонних справ Луїджі Ді Майо.

Також суд дозволив виступити свідком американському актору Річарду Гіру, який влітку 2019 року піднявся на борт корабля з мігрантами на знак солідарності та передав їм допомогу.

Нагадаємо, у серпні 2019 року групі нелегалів, врятованих членами команди судна іспанської некомерційної організації Open Arms, близько 20 днів не дозволяли зійти на берег в Італії. Водночас подальша інспекція судна засвідчила, що весь цей час люди перебували на ньому в жахливих санітарних умовах.

Жорстка міграційна політика

Нагадаємо, що це не перший судовий процес над Сальвіні через жорстку міграційну політику Італії. Так, лютому 2020 року Сенат Італії позбавив Сальвіні недоторканності . Це дало "зелене світло" початку іншому судовому процесу у сицилійському місті Катанія. Сальвіні закидали "зловживання владою" та "незаконне позбавлення волі". У цьому випадку йшлося про 116 мігрантів, яких Сальвіні своїм рішенням у липні 2019 року фактично ув'язнив на борту судна Gregoretti італійської берегової охорони та упродовж кількох днів забороняв судну заходити в італійський порт.

Мігрантам дозволили покинути судно лише через деякий час за наказом прокуратури. Огляд судна засвідчив жахливі санітарні умови, в яких утримувались люди. Сальвіні виправдовувася, заявляючи, що він захищав країну. У травні 2021 року суд в місті Катанія вирішив, що Сальвіні не повинен поставати перед судом, оскільки він не може відповідати за політику уряду.

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