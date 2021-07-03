Італія дозволила зійти на берег 800 врятованим мігрантам

Італійська влада дозволила зійти на берег понад 800 мігрантам, врятованим у Середземному морі. Рятувальні кораблі Sea-Watch 3 та Ocean Viking отримали дозвіл зайти у порти на острові Сицилія.

Sea-Watch 3 з майже 260 людьми на борту в суботу, 7 серпня, дістався порту Трапані на західному узбережжі. Судну Ocean Viking з близько 550 врятованими мігрантами на борту, серед яких 118 неповнолітніх, дозволили зайти в порт Поццалло на південному сході острова, повідомляє інформагенція dpa.

Раніше команди обох кораблів врятували мігрантів у Середземному морі. Більшість з них намагалися дістатися ЄС з Лівії чи Тунісу. За словами рятувальників, чимало людей на борту суден виснажені фізично та психічно, багато хто страждає від морської хвороби. Деяким з мігрантів з медичних міркувань дозволили зійти на берег раніше.

Демонстрації в Німеччині на підтримку порятунку мігрантів

Тим часом у Берліні, Мюнхені та багатьох інших німецьких містах відбулися демонстрації на підтримку порятунку мігрантів. В акціях, за даними організаторів, взяли участь кілька тисяч людей. Вони пройшли під девізом: "Порятунок на морі - не предмет переговорів". Організаторами акції стали Sea-Watch, SOS Méditerranée, Amnesty International та "Лікарі без кордонів".

Як кажуть організатори, цього року в Середземному морі потонули вже близько 1100 людей, намагаючись дістатися берегів ЄС. Понад 14 тисяч осіб повернули до Лівії, що є порушенням міжнародного права, стверджують рятувальні організації.