Поблизу острова Лампедуза знайшли тіла загиблих мігрантів з Африки

Берегова охорона Італії витягла з моря неподалік острова Лампедуза тіла дев'ятьох людей. Вони перебували на човні, який перекинувся 30 червня за кілька морських миль від Лампедузи. Човен знайшли на глибині 90 метрів. Пошуки загиблих тривають, повідомила в ніч на п'ятницю, 9 липня, італійська берегова охорона.

На борту човна перебували близько 60 утікачів. Невдовзі після аварії рятувальники знайшли тіла семи загиблих, кілька десятків врятованих доправили на берег на патрульних човнах, повідомляє інформагенція dpa.

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Маленький острів Лампедуза розташований у Середземному морі між Мальтою й Тунісом. Там регулярно висаджуються десятки, а іноді й сотні та тисячі втікачів, які рушають у небезпечну морську мандрівку до Європи від берегів Лівії та Тунісу.

5 липня організація SOS Mediterranee повідомила про порятунок поблизу узбережжя Лівії близько 370 мігрантів, котрі намагалися на дерев'яному судні дістатися Європи. Їх узяли на борт судна Ocean Viking. Натепер це єдине приватне судно, яке рятує мігрантів у Середземному морі. Згодом число врятованих на його борту зросло до 572, з яких 183 - неповнолітні. Влада Італії дозволила кораблю зайти в порт Аугуста на Сицилії для висадки мігрантів.