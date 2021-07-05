 Поблизу острова Лампедуза знайшли тіла загиблих мігрантів з Африки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2021

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Новини

Поблизу острова Лампедуза знайшли тіла загиблих мігрантів з Африки

Берегова охорона Італії витягла з моря неподалік острова Лампедуза тіла дев'ятьох людей. Вони були на човні, який перекинувся в кінці червня. Пошуки загиблих тривають.

Човен італійської берегової охорони

Човен італійської берегової охорони біля берегів Лампедузи

Берегова охорона Італії витягла з моря неподалік острова Лампедуза тіла дев'ятьох людей. Вони перебували на човні, який перекинувся 30 червня за кілька морських миль від Лампедузи. Човен знайшли на глибині 90 метрів. Пошуки загиблих тривають, повідомила в ніч на п'ятницю, 9 липня, італійська берегова охорона.

На борту човна перебували близько 60 утікачів. Невдовзі після аварії рятувальники знайшли тіла семи загиблих, кілька десятків врятованих доправили на берег на патрульних човнах, повідомляє інформагенція dpa.

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Маленький острів Лампедуза розташований у Середземному морі між Мальтою й Тунісом. Там регулярно висаджуються десятки, а іноді й сотні та тисячі втікачів, які рушають у небезпечну морську мандрівку до Європи від берегів Лівії та Тунісу.

5 липня організація SOS Mediterranee повідомила про порятунок поблизу узбережжя Лівії близько 370 мігрантів, котрі намагалися на дерев'яному судні дістатися Європи. Їх узяли на борт судна Ocean Viking. Натепер це єдине приватне судно, яке рятує мігрантів у Середземному морі. Згодом число врятованих на його борту зросло до 572, з яких 183 - неповнолітні. Влада Італії дозволила кораблю зайти в порт Аугуста на Сицилії для висадки мігрантів. 

  • Ніч пожеж на Лесбосі

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Ніч пожеж

    У ніч на середу, 9 вересня, у таборі для біженців "Морія" на грецькому острові Лесбос виникли одразу кілька пожеж - займання сталися одночасно в різних місцях на території табору. Тож існує припущення, що це був навмисний підпал. Деякі мешканці табору звинувачують у ньому місцевих жителів. За іншою версією, шукачі притулку підпалили табір самі на знак протесту проти карантину через COVID-19.

  • Люди опинились на вулиці

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Люди опинились на вулиці

    Мешканцям переповненого вщент табору для біженців вдалося врятуватися від вогню. На даний момент даних про загиблих чи поранених внаслідок пожежі немає. За даними грецьких ЗМІ, багатьом вдалося врятуватися втечею на пагорби та в ліси поблизу табору. Волонтери, які допомагають біженцям, повідомляють про хаос навколо - тисячі людей опинилися на вулиці без їжі та води.

  • Непридатний для життя табір

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Непридатний для життя табір

    Коли табір "Морія" закладали, він був розрахований на 2800 осіб. Та на момент пожежі в ньому жили близько 12600 людей. Умови проживання у таборі для біженців іще до пожежі вважалися катастрофічними. Якщо подивитися на це фото, зроблене після пожежі, одразу стає зрозуміло, що гідних для життя умов у найближчому майбутньому тут не буде.

  • За 15 кілометрів від Туреччини

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    За 15 кілометрів від Туреччини

    Табір для біженців "Морія" розташований на сході грецького острова Лесбос. Відстань до турецького кордону становить близько 15 кілометрів. Лесбос - третій за площею острів Греції з населенням 90 тисяч людей. Близько 38 тисяч живуть в найбільшому місті - Мітіліні, розташованому лише за кілька кілометрів від "Морії".

  • Погляд у минуле

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Погляд у минуле

    У Google Street View можна побачити панорами території, де розташований табір для біженців "Морія". Щоправда, зроблені вони були ще в грудні 2011 року. Тоді табору тут іще не було. Натомість на цьому місці розташовувався старий військовий об'єкт. Перших шукачів притулку тут почали реєструвати в жовтні 2015 року.

  • Замість короткої зупинки тривале очікування

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Замість короткої зупинки - тривале очікування

    Це фото було зроблене в жовтні 2015 року. Тоді шукачі притулку зупинялися тут ненадовго - після реєстрації вони прямували далі на материкову частину Греції та в інші країни ЄС. Та після укладення угоди між ЄС та Туреччиною про реадмісію біженців у березні 2016 року шукачі притулку подовгу чекають тут на те, аби виїхати далі в ЄС або бути депортованими.

  • Чекати, чекати, чекати

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Чекати, чекати, чекати

    Через угоду між ЄС та Туреччиною про реадмісію біженців шукачам притулку не дозволяють переїхати до материкової Греції, адже в цьому разі Туреччина не буде зобов'язана приймати їх у разі депортації. Через те, що країни ЄС за ці роки так і не змогли домовитися про квоти на прийом шукачів притулку, люди з різних куточків світу вимушені довгий час чекати і жити у "Морії" в жахливих умовах.

  • Пожежа у Морії, 2016 рік

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Перші плоди напруги

    Через нелюдські умови проживання в таборі "Морія" постійно виникають конфлікти, які часом переростають у насильство. У вересні 2016 року сталася пожежа, яка зруйнувала значну частину табору. Тоді в ньому жили "лише" близько 3000 людей. Місяць потому кількасот із них підпалили контейнер установи ЄС у справах притулку на території табору на знак протесту проти затяжного розгляду заяв біженців.

  • Пожежа у Морії, 2019 рік

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Пожежа з жертвами

    У вересні 2019 року сталася ще одна велика пожежа. Тоді спершу зайнявся розташований поблизу оливковий гай, до якого на той момент уже розрісся табір "Морія". За 20 хвилин сталося ще одне займання вже на території основного табору. Жертвами пожежі стали двоє людей - жінка та немовля. На той момент у таборі проживали вже понад 12 тисяч людей.

  • Порятунок від пожежі на острові Лесбос

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    У пошуках прихистку

    Аби дати людям, які опинилися просто неба, хоч якийсь прихисток, грецька влада організувала переїзд кількох сотень неповнолітніх без супроводу батьків на материкову частину Греції. Близько тисячі людей мають поселитися на кораблі в порту на заході острова Лесбос. Інших людей найближчими днями мають прийняти на борту два грецькі військові кораблі.

  • Табір для біженців Морія на острові Лесбос

    Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія"

    Що далі?

    Переповнений табір, жахливі гігієнічні та медичні умови, етнічна напруга, а тут ще й додалися перші випадки зараження коронавірусом. Ситуація виглядала катастрофічною ще до пожежі. Тепер постає питання, чи стане чергова катастрофа поштовхом до створення гідних людського життя умов проживання у таборі "Морія".

    Автор: Марко Мюллер


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