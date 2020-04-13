Аварія човна з мігрантами біля берегів Тунісу: понад 20 загиблих

Унаслідок аварії човна з мігрантами поблизу узбережжя Тунісу загинула щонайменше 21 особа. Ще 50 пасажирів, які перебували на судні та намагалися переправитися Середземним морем до Європи, були врятовані. Про це в понеділок, 5 липня, повідомила Національна гвардія Тунісу.
Згідно з повідомленням, човен перекинувся напередодні неподалік від туніського портового міста Сфакс. Мігранти, які були на борту судна, прибули з розташованих на південь від Сахари африканських країн. За даними Нацгвардії Тунісу, лише з 26 червня загалом перекинулися чотири човни з мігрантами, котрі намагалися дістатися зі Сфакса до Європи Середземним морем. Внаслідок аварій 49 людей загинули, 78 мігрантів були врятовані.
Окрім того, наприкінці минулого тижня біля туніського порту Зарзіс затонуло судно, що відправилося з Лівії з майже 130 мігрантами на борту. За даними Червоного Півмісяця, 84 людини були врятовані, 43 пасажири загинули.
За останній рік стрімко зросло число мігрантів, які намагаються з Тунісу потрапити до Європи вкрай небезпечним морських шляхом. Більшість з них приїжджають з країн Африки на південь від Сахари, зазначає інформагенція AFP.
Близько 370 врятованих мігрантів поблизу Лівії
Тим часом 5 липня організація SOS Mediterranee повідомила про порятунок поблизу узбережжя Лівії близько 370 мігрантів, котрі намагалися на дерев'яному судні дістатися Європи. Операції з їхнього порятунку провело рятувальне судно Ocean Viking. Натепер це - єдина приватне судно, котре займається порятунком мігрантів у Середземному морі. Нині на борту Ocean Viking перебувають близько 570 врятованих на морі шукачів притулку, кажуть в організації SOS Mediterranee.
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Також в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВБК ООН) повідомили, що тільки в ніч на понеділок лівійською службою берегової охорони було врятовано або перехоплено на морі близько 270 осіб. Усіх їх знову відправили до Лівії, де не вщухає громадянська війна.
За даними УВБК, в Середземному морі цьогоріч загинуло близько 720 мігрантів, котрі намагалися дістатися берегів Європи.
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"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Невідомий новий дім
Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.
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"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Надія на підтримку
Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.
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"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Надзвичайна ситуація в таборах
На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.
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"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Порятунок у морі
Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.
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"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Перечекати у Лівії
Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.
Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович