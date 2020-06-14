Біля Італії рятувальне судно з біженцями оголосило надзвичайний стан

Рятувальне судно Ocean Viking зі 180-ма біженцями й мігрантами оголосило надзвичайний стан на борту і просить дати йому "безпечний порт". Ситуація на судні настільки загострилась, що неможливо забезпечити безпеку врятованих мігрантів та екіпажу, заявила у п'ятницю, 3 липня, організація SOS Mediterranee, що рятує шукачів притулку та мігрантів у Середземному морі.

"Італійські органи влади поінформовані", - додали в SOS Mediterranee. За даними організації, протягом минулої доби на кораблі, що перебуває біля берегів італійського острова Сицилія, сталось шість спроб суїциду. Десятки людей перебувають у тяжкому психічному стані, що дедалі погіршується, додали в організації. Там зазначили, що на борту фіксують конфлікти і бійки. До оголошення надзвичайного стану на борту Ocean Viking вдаються вперше за п'ять років.

Італія і Мальта відмовляються від біженців

180 біженців і мігрантів були врятовані між 25 і 30 червня, серед них 25 - неповнолітніх. Італія і Мальта відмовилися їх приймати. SOS Mediterranee звернулася до країн ЄС із закликом знайти термінове рішення.

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У 2019 році при спробах потрапити в Європу потонули 1283 людини, за п'ять років так загинули понад 19 тисяч людей - такі дані наводить Міжнародна організація з міграції (MОМ).