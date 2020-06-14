 Біля Італії рятувальне судно з біженцями оголосило надзвичайний стан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2020

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Новини

Біля Італії рятувальне судно з біженцями оголосило надзвичайний стан

На Ocean Viking небезпека загрожує 180-м людям, заявили в SOS Mediterranee. За даними організації, протягом минулої доби на борту сталось шість спроб суїциду. Надзвичайний стан на борту оголошують вперше за п'ять років.

Врятований на борту судна Ocean Viking

Врятований на борту судна Ocean Viking

Рятувальне судно Ocean Viking зі 180-ма біженцями й мігрантами оголосило надзвичайний стан на борту і просить дати йому "безпечний порт". Ситуація на судні настільки загострилась, що неможливо забезпечити безпеку врятованих мігрантів та екіпажу, заявила у п'ятницю, 3 липня, організація SOS Mediterranee, що рятує шукачів притулку та мігрантів у Середземному морі.

"Італійські органи влади поінформовані", - додали в SOS Mediterranee. За даними організації, протягом минулої доби на кораблі, що перебуває біля берегів італійського острова Сицилія, сталось шість спроб суїциду. Десятки людей перебувають у тяжкому психічному стані, що дедалі погіршується, додали в організації. Там зазначили, що на борту фіксують конфлікти і бійки. До оголошення надзвичайного стану на борту Ocean Viking вдаються вперше за п'ять років.

Італія і Мальта відмовляються від біженців

180 біженців і мігрантів були врятовані між 25 і 30 червня, серед них 25 - неповнолітніх. Італія і Мальта відмовилися їх приймати. SOS Mediterranee звернулася до країн ЄС із закликом знайти термінове рішення.

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У 2019 році при спробах потрапити в Європу потонули 1283 людини, за п'ять років так загинули понад 19 тисяч людей - такі дані наводить Міжнародна організація з міграції (MОМ).

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