У Середземному морі зникли безвісти понад 40 мігрантів

Щонайменше 43 людини зникли безвісти біля південно-східного узбережжя Тунісу після того, як там затонув човен, що переправляв мігрантів. Як повідомили в суботу, 3 липня, у туніському Червоному Півмісяці, трагедія сталася в ніч на п'ятницю. Загалом на човні перебували 127 людей. Вдалося врятовати 84 людини, пошуки інших тривають, зазначив представник Червоного Півмісяця Мунджі Салім, повідомляє інформагенція AFP.

У міністерстві оборони Тунісу уточнили, що були врятовані мігранти різних національностей. Серед них - 46 громадян Судану, 16 еритрейців, 12 осіб з Бангладеш, а також громадяни Чаду та Єгипту. Вік врятованих - від 3 до 40 років. Їх доправили в туніський порт Зарзіс.

Човен з мігрантами вийшов з порту Зувара на північному заході Лівії в ніч на 29 червня.

Щороку тисячі людей намагаються перетнути Середземне море, щоб потрапити в Європу. Часто для перевезення використовують непридатні дерев'яні або гумові човни. За даними Міжнародної організації з міграції, цього року в Середземному морі потонули при спробі дістатися берегів Європи понад 550 людей.