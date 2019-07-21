Нове німецьке рятувальне судно "Sea-Watch 4" взяло на борт перших мігрантів

Новий німецький рятувальний корабель "Sea-Watch 4" у суботу, 22 серпня, вперше взяв на борт мігрантів в Середземному морі. Йдеться про сімох людей, які перебували в міжнародних водах приблизно в 45 морських милях від узбережжя Лівії.

Мігранти намагались переплисти море на човні, який зазнав аварії, і були врятовані невеликим приватним рятувальним судном Louise Michel, екіпаж якого попросив "Sea-Watch 4" про допомогу. Двоє людей почували себе погано, але на борту "Sea-Watch 4" їх оглянула команда "Лікарів без кордонів" і зараз їх стан стабільний.

"Sea-Watch 4" раніше був дослідницьким судном і був придбаний за ініціативою Євангелічної церкви Німеччині. Фінансування надала асоціація United4Rescue, до складу якої входить понад 550 організацій, компаній та приватних осіб. У проєкті також бере участь організація "Лікарі без кордонів".

Напередодні корабель "Sea-Watch 4" прибув до лівійського узбережжя для порятунку мігрантів в Середземному морі.