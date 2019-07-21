 Нове німецьке рятувальне судно ″Sea-Watch 4″ взяло на борт перших мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2020

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Новини

Нове німецьке рятувальне судно "Sea-Watch 4" взяло на борт перших мігрантів

Німецький рятувальний корабель взяв на борт людей, які зазнали лиха в міжнародних водах неподалік від узбережжя Лівії.

Корабель Sea-Watch 4

Корабель Sea-Watch 4

Новий німецький рятувальний корабель "Sea-Watch 4" у суботу, 22 серпня, вперше взяв на борт мігрантів в Середземному морі. Йдеться про сімох людей, які перебували в міжнародних водах приблизно в 45 морських милях від узбережжя Лівії.

Мігранти намагались переплисти море на човні, який зазнав аварії, і були врятовані невеликим приватним рятувальним судном Louise Michel, екіпаж якого попросив "Sea-Watch 4" про допомогу.  Двоє людей почували себе погано, але на борту "Sea-Watch 4" їх оглянула команда "Лікарів без кордонів" і зараз їх стан стабільний.

"Sea-Watch 4" раніше був дослідницьким судном і був придбаний за ініціативою Євангелічної церкви Німеччині. Фінансування надала асоціація United4Rescue, до складу якої входить понад 550 організацій, компаній та приватних осіб. У проєкті також бере участь організація "Лікарі без кордонів".

Напередодні корабель "Sea-Watch 4" прибув до лівійського узбережжя для порятунку мігрантів в Середземному морі.

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