 Біженців з судна, що оголосило надзвичайний стан біля Італії, забере пором | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2020

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Новини

Біженців з судна, що оголосило надзвичайний стан біля Італії, забере пором

Біженців з Ocean Viking, яке раніше оголосило на борту надзвичайний стан, пересадять на карантинний пором. Однак, чи зможуть вони зрештою зійти на берег, поки невідомо.

Італійські лікарі на борту Ocean Viking

Італійські лікарі на борту Ocean Viking

Влада Італії у суботу, 4 липня, надала дозвіл на пересадку 180 мігрантів з рятувального судна Ocean Viking на карантинний пором Moby Zaza. Це рішення ухвалене після кількох днів неоднозначаної ситуації на Ocean Viking, через що на борту оголосили надзвичайний стан і просили допомоги.

Пересадка з борту на борт запланована на 6 липня. Зараз на Ocean Viking перебувають італійські лікарі. Влада Італії використовує карантинний пором для того, щоб виявити зараження коронавірусом серед біженців. Так, тести, проведені наприкінці червня в умовах карантину, показали позитивний результат у 28-х пасажирів іншого рятувального судна Sea Watch.

Спроби суїциду на Ocean Viking

Водночас поки не зрозуміло, чи зможуть 180 біженців врешті-решт зійти на берег. Раніше ситуація на судні Ocean Viking, що знаходиться біля берегів Сицилії, значно погіршилася. Про це заявила організація SOS Mediterranee, яка займається порятунком людей в Середземному морі.

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Біженці на судні оголосили голодування, також там стались кілька спроб суїциду, заявили в SOS Mediterranee. 180 осіб були врятовані між 25 і 30 червня, серед них 25 - неповнолітніх. Італія і Мальта відмовилися їх приймати. SOS Mediterranee звернулася до країн ЄС із закликом знайти термінове рішення.

У 2019 році при спробах потрапити до Європи потонули 1283 людини, за п'ять років так загинули понад 19 тисяч людей - такі дані наводить Міжнародна організація з міграції. 

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