Біженців з судна, що оголосило надзвичайний стан біля Італії, забере пором

Влада Італії у суботу, 4 липня, надала дозвіл на пересадку 180 мігрантів з рятувального судна Ocean Viking на карантинний пором Moby Zaza. Це рішення ухвалене після кількох днів неоднозначаної ситуації на Ocean Viking, через що на борту оголосили надзвичайний стан і просили допомоги.

Пересадка з борту на борт запланована на 6 липня. Зараз на Ocean Viking перебувають італійські лікарі. Влада Італії використовує карантинний пором для того, щоб виявити зараження коронавірусом серед біженців. Так, тести, проведені наприкінці червня в умовах карантину, показали позитивний результат у 28-х пасажирів іншого рятувального судна Sea Watch.

Спроби суїциду на Ocean Viking

Водночас поки не зрозуміло, чи зможуть 180 біженців врешті-решт зійти на берег. Раніше ситуація на судні Ocean Viking, що знаходиться біля берегів Сицилії, значно погіршилася. Про це заявила організація SOS Mediterranee, яка займається порятунком людей в Середземному морі.

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Біженці на судні оголосили голодування, також там стались кілька спроб суїциду, заявили в SOS Mediterranee. 180 осіб були врятовані між 25 і 30 червня, серед них 25 - неповнолітніх. Італія і Мальта відмовилися їх приймати. SOS Mediterranee звернулася до країн ЄС із закликом знайти термінове рішення.

У 2019 році при спробах потрапити до Європи потонули 1283 людини, за п'ять років так загинули понад 19 тисяч людей - такі дані наводить Міжнародна організація з міграції.