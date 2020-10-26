 В Середземному морі цього року загинули щонайменше 350 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2020

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Новини

В Середземному морі цього року загинули щонайменше 350 людей

Через відсутність пошукових та рятувальних заходів під керівництвом Євросоюзу та обмеження діяльності гуманітарних організацій в Середземному морі гинуть сотні людей, заявили в Міжнародній організації з міграції.

Мігранти в Середземному морі

Мігранти в Середземному морі

Цього року в Середземному морі загинули щонайменше 350 людей, повідомила у неділю, 23 серпня, речниця Міжнародної організації з міграції (IOM) Сафа Мсехлі. Лише цього дня біля лівійського узбережжя організація Червоний Півмісяць виявила тіла 22 людей. Представниця IOM наголосила, що причиною загибелі людей є відсутність пошукових та рятувальних заходів під керівництвом ЄС та збільшення обмежень на роботу гуманітарних організацій в цій сфері.

Після аварії корабля із 45 загиблими, що сталась минулого тижня, IOM та ООН неодноразово закликали зняти обмеження з діяльності рятувальних організацій.

Тим часом нове німецьке рятувальне судно "Sea-Watch 4", яке нещодавно вийшло у Середземне море, протягом свого першого рейсу взяло на борт вже 200 людей. Лише в понеділок корабель прийняв на борт 100 мігрантів, яких в 50 морських милях від лівійського узбережжя перед цим знайшов нафтовий танкер.

Нинішня ситуація є "символом провалу Європейського Союзу, який не виконує своїх обов'язків і дозволяє людям утопати біля його воріт", - заявив керівник операцій "Sea-Watch 4" Філіп Хан (Philipp Hahn).

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