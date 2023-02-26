Катастрофа човна з мігрантами в Італії: понад 40 загиблих

Усього човен перевозив близько 120 осіб і вдарився об скелі "в декількох метрах від берега", стверджує берегова охорона. Серед загиблих є жінки і діти.

Рано вранці у неділю, 26 лютого, біля містечка Стеккато-ді-Кутро на південному узбережжі Італії, через погодні умови розбився човен з мігрантами. Жертвами катастрофи стали щонайменше 43 людини, іще 80 удалося врятувати, пише Reuters з посиланням на італійську берегову охорону і поліцію.

За даними берегової охорони, усього човен перевозив близько 120 осіб і вдарився об скелі "в декількох метрах від берега". Пошуки інших можливих вцілілих все ще тривають.

Мер Стеккато-ді-Кутро Антоніо Черасо повідомив телеканалу SkyTG24, що серед загиблих є жінки і діти. Він сказав, що дерев'яний човен мігрантів "розвалився" через шторм, а частини уламків розкидані на відстані близько 300 метрів від берега.

Пожежники обшукували море на водних мотоциклах, але суворі умови ускладнювали операцію, повідомив Reuters речник пожежної служби регіону Калабрія Даніло Майда.

Інформагенція Adnkronos пише, що ці мігранти прибули з Ірану, Пакистану та Афганістану, а агенція ANSA повідомляє, що вони були представниками Ірану, Іраку, Афганістану та Сирії.

Влада Італії пообіцяла зупинити нелегальну морську міграцію

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила "глибоку скорботу" через катастрофу мігрантського судна і пообіцяла зупинити нелегальну морську міграцію, щоб запобігти новим трагедіям.

"Уряд прагне запобігти виїзду (мігрантів), а з ним і розгортанню цих трагедій, і буде продовжувати робити це, перш за все, вимагаючи максимальної співпраці з країнами виїзду і походження", - ідеться в заяві.

Співчуття висловив й Папа Римський Франциск. "Я молюся за кожного з них, за зниклих безвісти та за інших врятованих мігрантів", - сказав Папа у своєму щотижневому зверненні до вірян на площі Святого Петра у Ватикані.

Читайте також: У ЄС зафіксували рекордне число спроб нелегального в'їзду з 2016 року