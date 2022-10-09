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Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск ставлення Європи до мігрантів "злочинним".Фото: Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images
СуспільствоВатикан

Папа Римський засудив "злочинну" байдужість ЄС до мігрантів

Степан Смишляєв
2 год. тому

Зокрема, Франциск згадав про тяжке становище українців, що тікають від війни. Він переконаний, що Європа має приймати мігрантів "як братів".

https://www.dw.com/uk/papa-rimskij-zasudiv-zlocinnu-bajduzist-evropi-do-migrantiv/a-63386128

Ставлення Європи до мігрантів є "огидним, грішним та злочинним". "Вони залишаються помирати на наших очах, роблячи Середземне море найбільшим кладовищем у світі", - заявив Папа Римський Франциск у неділю, 9 жовтня, говорячи про те, як європейці ставляться до мігрантів, зокрема з-за меж континенту, повідомляє AP.

Він навів приклад мігрантів з Лівії, яких змушують повертатися до своєї країни, де вони, за словами понтифіка, потрапляють у табори "де їх експлуатують і продають як рабів". Ці табори він назвав німецьким словом "lager", яке вживається для позначення нацистських концтаборів.

Папа Римський також нагадав про тяжке становище українців, що тікають від війни, яка, за його словами, "приносить нам великі страждання". Він закликав вірних подумати про ставлення до мігрантів, запитуючи: "Чи ми приймаємо їх як братів, чи ми їх експлуатуємо?"

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Святі-емігранти

Про становище мігрантів Франциск згадав з нагоди зарахування до лику святих двох італійців: католицького єпископа Джованні Баттіста Скалабріні та мирянина Артеміде Дзатті. Перший наприкінці XIX століття заснував згромадження місіонерів святого Карла та товариство святого Рафаїла для допомоги мігрантам, які прямували з Європи до США та Південної Америки. Орден, який він заснував, зараз керує 176 місіями по всьому світу, включаючи 27 притулків для мігрантів і 20 шкіл і центрів для дітей.

Родина другого емігрувала з Італії до Аргентини, коли той був підлітком. Дзатті протягом життя лікував хворих. Франциск, який сам є сином італійських іммігрантів до Аргентини, каже, що його надихнуло життя Дзатті.

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