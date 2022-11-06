Італія заборонила чоловікам-мігрантам висадитися на Сицилії

Новий уряд Італії запровадив більш жорстку міграційну політику: тепер в країну пускають лише поранених, жінок та дітей. Опозиція вважає, що дії уряду Джорджі Мелоні суперечать принципам гуманності та міжнародним нормам.

Влада Італії у неділю, 6 листопада, дозволила німецькому гуманітарному судну "Humanity 1" з врятованими в Середземному морі мігрантами увійти до порту міста Катанія на Сицилії. Однак залишити судно змогли не всі: з 179 людей на борту в порт пустили близько 140, але ще близько 35 змусили лишитися на кораблі, повідомила агенція dpa із посиланням на гуманітарну організацію SOS Humanity.

На територію Італії пустили понад сто неповнолітніх без супроводу, а також людей, які потребували медичної допомоги. Однак дорослим чоловікам-мігрантам, яких після медичного обстеження не визнали хворими чи пораненими, заборонили залишати корабель.

Як заявили в SOS Humanity, у першій половині дня в неділю від організації почали вимагати, щоб її судно покинуло порт, проте капітан "Humanity 1" заявив, що не може зробити цього, доки всі мігранти не зійдуть з корабля.

Міграційна політика нового уряду

Правий уряд прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні після її вступу на посаду наприкінці жовтня запровадив більш жорстку міграційну політику. У країну погодилися пускати лише поранених, жінок та дітей. У Римі вважають, що про мігрантів, які перебувають на кораблях, повинні дбати ті держави, під прапором яких ходять судна.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вимагає, щоб влада Європейського Союзу знайшла скоординоване рішення з цього питання. "Ми не можемо перетворити Середземне море на цвинтар, але ми повинні знати, хто знаходиться на борту, звідки вони прибули і ким вони були прийняті", - сказав він. Водночас італійська опозиція вважає, що дії уряду Мелоні суперечать принципам гуманності та міжнародним нормам.

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Ще три кораблі з мігрантами чекають на призначення порту

Станом на ранок неділі ще три кораблі приватних гуманітарних організацій із врятованими мігрантами на борту на східному узбережжі Сицилії чекали дозволу для заходу в один із портів Італії. На борту німецького судна "Rise Above", а також зареєстрованих у Норвегії суден "Geo Barents" та "Ocean Viking" перебуває загалом 900 осіб. Гуманітарні організації регулярно перетинають Середземне море, щоб врятувати мігрантів, які часто прямують з країн Північної Африки в бік ЄС на непридатних для плавання човнах.

Німецькі судна регулярно проводять операції з порятунку біженців. Як повідомлялося раніше, приватним неурядовим організаціям нерідко доводиться чекати кілька днів, перш ніж їм призначать порт в Італії, де мігранти зможуть висадитися.