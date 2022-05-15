Німецьке судно доправило на Сицилію 58 врятованих біженців

Екіпаж судна Sea-Eye 4, що належить однойменній німецькій неурядовій гуманітарній організації, доставив на Сицилію 58 біженців та мігрантів, врятованих у Середземному морі. Як повідомляє агентство новин epd у неділю, 15 травня, ці люди були врятовані у результаті двох операцій. 24 людей підняли на борт у ніч на 13 травня після того, як маленький дерев'яний човен, в якому вони 8 травня вирушили в ризиковану подорож з лівійського порту Бенгазі, був змушений подати сигнал лиха. А 7 травня 34 людей прийняли на борт Sea-Eye 4 з вантажного судна, екіпаж якого перед цим також врятував біженців з невеличкого човна.

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Критика в бік влади Мальти

Водночас неурядова організація піддала різкій критиці владу Мальти, яка вже неодноразово не виконувала покладені на них функції з координації рятувальних робіт у Середземномор'ї. "Це неприйнятно і повинно мати політичні та правові наслідки", - заявив журналістам глава Sea Eye Ґорден Іслер (Gorden Isler).

Приміром, у випадку з першим врятованим човном з мігрантами, Мальта, за даними Sea-Eye, протягом трьох днів не посилала рятувальників до човна, що зазнав лиха. У другому випадку влада Мальти також відмовилася координувати рятувальну акцію, дорікнули в Sea-Eye.

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Середземноморський маршрут, яким користуються потенційні біженці країн Африки та Близького Сходу, вважається вкрай небезпечним. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), з початку року в Середземномор'ї загинули або зникли безвісти вже 646 людей. Число незареєстрованих випадків, ймовірно, є набагато вищим.