Італія дозволила зайти в порт німецькому судну з 800 врятованими мігрантами

Німецьке судно, яке врятувало у Середземному морі понад 800 мігрантів, кілька днів чекало дозволу зайти в порт. За даними рятувальної організації Sea-Eye, Мальта ігнорувала прохання про допомогу.
400 мігрантів забрали на рятувальне судно у Середземному морі з дерев'яного човна, який був пошкоджений та тонув.
Німецькому кораблю Sea-Eye 4 із понад 800 врятованими у Середземному морі мігрантами дозволили пришвартуватися у неділю, 7 листопада, в порту на острові Сицилія. Це рішення італійська влада ухвалила після того, як рятувальне судно провело декілька днів у морі в очікуванні дозволу.
Очільник німецької рятувальної організації Sea-Eye, якій належить корабель, Ґорден Іслер (Gorden Isler) звинуватив у ненаданні допомоги Мальту, яка, за його словами, не відповідала на запити волонтерів протягом тижня. Він закликав Європейський Союз звернутись до Мальти з вимогою відкликатись на прохання про допомогу "незалежно від кольору шкіри або походження людей, які потрапляють у біду на морі", повідомляє агенція dpa.
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У ході семи місій Sea-Eye врятувала у Середземному морі понад 800 осіб. Половину з них забрали на судно з дерев'яного човна, який був пошкоджений та тонув. Серед врятованих понад 200 неповнолітніх та 5 вагітних жінок. Лікарі на рятувальному судні надали допомогу 25 людям, які страждали від переохолодження, морської хвороби, високого кров'яного тиску, а також травм, які, на думку медиків, могли були отримані внаслідок мордувань під час втечі, додає агенція AP.
За даними благодійної організації Mission Lifeline з німецього міста Дрезден, мігрантів готові прийняти понад 200 міст ФРН.
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Щороку тисячі мігрантів намагаються перетнути Середземне море, щоб потрапити в Європу. Для їхнього перевезення часто використовують непридатні дерев'яні або гумові човни. Цьогоріч кількість мігрантів, які перетинають Середземне море, вже склала понад 54 тисячі осіб. Це значно менше, ніж у 2014–2017 роках, коли до берегів Італії прибувало від 120 до 180 тисяч осіб на рік.
У серпні 2019 року Сальвіні не дозволяв судну з врятованими у Середземному морі мігрантами зайти в італійські порти. Як свідка до суду запросять американського актора Річарда Гіра.