Забруднення Сейму й Десни загрожує Києву? Що треба знати

Забруднення води в річках Сейм та Десна спричинило масову загибель риби. Яких збитків завдано довкіллю? Чи несе забруднення загрозу населенню? Коли можна буде купатися в Десні? DW зібрала питання й відповіді.

Забруднення води в річках Сейм та Десна на півночі України виявили наприкінці серпня. В річках масово загинула риба та інша водна фауна. За даними української влади, джерело забруднення - в Курській області Росії. DW зібрала відповіді на поширені запитання.

Коли почалось забруднення води?

Першу інформацію про забруднення води в річці Сейм Україна отримала 14 серпня, повідомив DW перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький. "Концентрація була дуже великою. У зв'язку з тим, що в межах річки Сейм немає гідротехнічних споруд, зупинити поширення було неможливо. Тоді ж вирішено заборонити в цих річках купатися, ловити рибу і використовувати воду в технічних цілях", - зазначив він.

Чим саме було забруднено Сейм та Десну?

Йдеться про органічне, а не хімічне, забруднення річок. За словами Олександра Краснолуцького це, ймовірно, стоки, які залишаються на цукровому заводі після переробки сировини. Згідно із супутниковими знімками, джерелом забруднення став завод, розташований за два кілометри від кордону України у місті Тьоткіно Курської області на території РФ. У річку, за приблизними оцінками, потрапило близько 5600 тонн забрудненої води.

Машина для здійснення аерації на Десні. Нині в Україні працює сім таких установок - три у Київській та чотири у Чернігівській областях Фото: Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine

Поки немає інформації, чому саме відбулося забруднення - було його здійснено спеціально чи ні. Однак відомо, що поблизу Тьоткіно йдуть бої. За даними OSINT-проєкту DeepState, близького до українського міністерства оборони, місто перебуває у "сірій зоні", тобто не контролюється військами ані РФ, ані України.

Що саме забруднено на даний момент?

Забруднена вода по річці Сейм пройшла течією до Десни, перебуває на рівні міста Чернігова й рухається в бік Києва. Згідно з оцінками, до української столиці забруднена вода може дійти 14-16 вересня. "Однак є прогнози, що вона може і не дійти до Києва", - зауважує Олександр Краснолуцький.

Чим далі по течії просувається забруднена вода, тим меншою є концентрація забруднюючої речовини у воді. Це пояснюється тим, що Десна має притоки, які приносять у неї додатковий об'єм води.

Відповідні служби проводять заходи з аерації, які сповільнюють і розбавляють органічну речовину, щоб зменшити її концентрацію. На Чернігівщині працюють три аераційні установки. Додаткові системи встановлюють також у Київській області. "Найкраще було б додати велику кількість води. Але на річках Десна і Сейм немає водойм, які можна було б спустити. Є прогнози Гідрометцентру стосовно дощу в Україні. Відповідно, це також допоможе розбавити концентрацію і зменшити вплив цієї речовини на воду", - наголошує представник міндовкілля.

Забруднення води українська влада виявила 14 серпня 2024 року Фото: Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine

Чи можна жителям Києва та Чернігова пити воду?

Питних водозаборів ні з річки Десна в Чернігівській області, ні з річки Сейм у Сумській області немає. Там воду беруть з підземних джерел, яким забруднення не загрожує, переконують у міндовкілля. Тому проблем з питним водопостачанням ані в Сумській, ані в Чернігівській області немає, переконує місцева влада та профільне міністерство.

У Києва водозабір здійснюється переважно з річок Десна та Дніпро. Нині результати аналізів біля водозабору для Києва показали, що вода - хорошої якості, і її стан жодного занепокоєння не викликає, переконує генеральний директор "Київводоканалу" Олег Лисюк. Однак навіть якщо забруднення дістанеться Києва, за словами посадовця, "Київводоканал" зможе очистити воду наявними реагентами. "Єдине, що може бути - неприємний запах. Ці запахи можна ліквідувати лише активованим вугіллям. Тому за цей період ми провели велику роботу, щоб впровадити цю технологію. Вона раніше у нас не використовувалася, тому нам довелося розробити установку з дозування. Вона вже пройшла випробування", - зазначає Лисюк, додавши, що реагент було замовлено в Європі, так як в Україні його не виробляють. Гендиректор "Київводоканалу" наголосив, що доставити цей реагент до української столиці допомагає Unicef. "Машини вже прибудуть в п'ятницю", - додав Лисюк.

Водозабір у Києві здійснюється переважно з річок Дніпро та Десна Фото: DW

Чому в забруднених річках гине риба?

Сама органічна речовина, яка забруднила воду, не шкідлива, але вона поглинає кисень і створює його дефіцит у воді, пояснює перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький. "Живі організми, які живуть в воді, не мають чим дихати, і через це гинуть", - говорить він. Тож найбільша небезпека для людей походить не безпосередньо від органічного забруднення води, а від спричиненої ним гибелі риби й, відповідно, продуктів розкладання. Саме через це загиблу рибу з річок збирають.

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Якими є наслідки забруднення для природи?

За наявними даними, унаслідок забруднення Сейму й Десни загинуло понад 36 тисяч тонн біоресурсів, зокрема 12 тонн риб на Сумщині та 19 тонн - на Чернігівщині. У Державній екологічній інспекції України підрахували, що забруднення завдало збитків на понад 400 мільйонів гривень. "Але ж ми розуміємо, що це не остаточна цифра, тому що забруднення продовжується, продовжує гинути риба. Звісно, не так масово, але я думаю, що збитки будуть збільшуватись", - зазначає Олександр Краснолуцький.

Коли можна буде ловити рибу і купатися в Десні та Сеймі?

Для того, щоб відновити водні біоресурси, потрібен час. Велика кількість риби у Десні загинула, а в річці Сейм, можливо, загинула навіть уся риба, зауважує представник міндовкілля Олександр Краснолуцький. "Я думаю, в цих річках можна буде купатися в наступному році, але на відновлення риби треба від двох років", - зазначає посадовець. За його словами, ситуація в Десні краща, бо частина риби пішла у притоки, і коли зменшиться концентрація забруднення, вона повернеться. "Але все одно потрібно буде проводити заходи з відновлення живих біоресурсів, зариблювати ці місця, щоб відновилася та флора і фауна, яка загинула", - резюмує Краснолуцький.