За вибори в Криму і польоти в Росію: Зеленський запровадив нові санкції

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 10 листопада щодо запровадження санкцій проти осіб, причетних, зокрема, до організації голосування на виборах до Державної Думи у анексованому Криму. Окрім того, запроваджені санкції проти компаній, які пов'язують з нардепом й лідером "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком. Відповідні укази президента оприлюднені на сайті глави держави 7 грудня.

Зокрема Зеленський увів, або продовжив на 10 років санкції щодо 154 громадян України, переважно керівників та співробітників кримських "виборчих комісій" різних рівнів, інформує Інтерфакс-Україна. Серед осіб, імена яких названо - громадяни України Костянтин Бахарєв, який балотувався від партії "Єдина Росія" в Керчі, Анастасія Нестеренко, щодо якої було запроваджено безстрокові санкції указом Зеленського від 5 жовтня за роботу членом "територіальної виборчої комісії" Джанкойського району на минулих виборах до російського парламенту. Також до санкційних списків потрапили кандидати на виборах від російських "зелених" Володимир Сорокін та Юрій Ставицький, голова так званої "ЦВК" Криму Михайло Малишев.

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Нові санкції також введені проти компаній, на які було переоформлено літаки, що раніше здійснювали польоти за маршрутом Київ-Москва. Ідеться про компанії Alpha Bravo Aviation LLC та G200 203 LLC, зареєстровані у США, а також про зареєстровану на Кайманових островах компанії Cascade Holding. Обмеження передбачають заборону видачі та анулювання наявних дозволів та планів на виконання польотів п'ятьом літакам. На думку РНБО, літаками міг користуватися впливовий український політик Віктор Медведчук.

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Як повідомляла DW, Україна раніше запровадила санкції проти молдавської та португальської авіакомпаній із майже ідентичними назвами JET4U S.R.L і JET4U LDA за польоти до Росії та тимчасово окупованих територій України. На думку української влади, цими літаками могли користуватися Віктор Медведчук і його соратник, депутат від ОПЗЖ Тарас Козак.