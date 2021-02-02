 За рік карантину кількість українців у соцмережах зросла на сім мільйонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2021

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Новини

За рік карантину кількість українців у соцмережах зросла на сім мільйонів

60 відсотків населення України зареєстровані у соціальних мережах. Найпопулярнішою соцмережею у країні залишається YouTube з охопленням у 96 відсотків користувачів.

Смартфон з позначками різних соцмереж (символічне фото)

За рік карантину зросла як кількість українців, зареєстрованих у соцмережах, так і загалом кількість інтернет-користувачів в Україні

З початку 2020-го до початку 2021 року українська аудиторія соціальних мереж збільшилася на сім мільйонів осіб. Про це у середу, 17 березня, повідомила компанія GlobalLogic із посиланням на результати власного дослідження, проведеного на базі відкритих даних.

"На початку 2020 року в Україні було 19 мільйонів користувачів, у 2021 році цифра досягла 26 мільйонів. Водночас проникнення соцмереж зросло наполовину: наразі у них зареєстровані 60 відсотків населення країни, тоді як у січні 2020 року було трохи більше ніж 40 відсотків", - зазначається в повідомленні, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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За даними GlobalLogic, із 2019 року кількість українців в Instagram зросла на 22 відсотки, а у Facebook - на сім відсотків. Нині цими соцмережами користуються 14 і 16 мільйонів українців відповідно.

"За останній рік нова соціальна мережа TikTok досягла 16 відсотків користувачів з України, її зростання становило 500 відсотків. Найпопулярнішою соцмережею залишається YouTube з охопленням 96 відсотків користувачів в Україні. У середньому на сайті вони проводять майже 40 хвилин на день", - зазначають у GlobalLogic.

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Інтернетом почали користуватися на два мільйони більше українців 

Кількість українських інтернет-користувачів, за даними компанії, зросла на два мільйони, що на 33 відсотки більше, ніж у 2019 році. Станом на початок 2021-го ця кількість становила майже 30 мільйонів, тобто приблизно 67 відсотків населення країни.

За даними GlobalLogic, інтернет-користувачів стає більше не тільки в Україні, а й у світі: з 2019 року їхня кількість збільшилася на 280 мільйонів осіб. Окрім того, через пандемію за останній рік люди у всьому світі стали на 57 відсотків більше дивитися відео та фільми, на 37 відсотків більше слухати музику і на 15 відсотків - подкасти.

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Для аналізу компанія GlobalLogic використовувала дані з відкритих джерел, таких як Data Report, Державна служба статистики України, Kantar і PlusOne, а також внутрішню статистику.

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