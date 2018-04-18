Росія погрожує блокуванням Twitter, сповільнила роботу мережі

Російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) сповільнила швидкість роботи соцмережі Twitter через "систематичне невиконання" вимог служби про видалення забороненого в Росії контенту. Про це пресслужба Роскомнагляду повідомила у середу, 10 березня.

"З метою захисту російських громадян і примусу інтернет-сервісу до виконання законодавства на території РФ щодо Twitter з 10 березня вжито заходів централізованого реагування, а саме - первинне уповільнення швидкості роботи сервісу. Уповільнення буде реалізовано на 100 відсотках мобільних пристроїв і на 50 відсотках стаціонарних пристроїв", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що у разі продовження ігнорування соцмережею вимог Роскомнагляду, "заходи впливу будуть продовжені відповідно до регламенту реагування (аж до блокування)", допоки повідомлення із забороненим у РФ змістом не будуть видалені.

У відомстві стверджують, що з 2017 року Twitter перестав видаляти контент на вимогу Роскомнагляду. Регулятор заявлаяє, що йдеться про публікації, які "схиляють неповнолітніх до самогубств, які містять дитячу порнографію, а також інформацію про використання наркотичних засобів". З того часу Роскомнагляд направив Twitter понад 28 тисяч скарг, але соцмережа донині не видалила 3168 матеріалів із забороненою в РФ інформацією.

На початку березня російський регулятор заявив, що складе на Twitter адміністративні протоколи за невиконання вимог про видалення забороненої інформації. Згідно з російським законодавством, компанії загрожують суттєві штрафи.

Заступник голови Роскомнагляду Вадим Субботін 10 березня уточнив у коментарі інформагенції "Інтерфакс", що у відомства "є технічні можливості для гальмування роботи Twitter" і додав, що воно вже почалося.

Субботін також визнав "ймовірність" того, що Роскомнагляд може сповільнити роботу інших соцмереж у разі порушення російського законодавства. При цьому він не назвав ці соцмережі. Стосовно повного блокування Twitter у Росії Субботін стверджує, що "юридичні підстави" для цього є, однак регулятор до таких заходів поки не вдається.

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