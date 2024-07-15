З Трампа зняли обвинувачення у справі про таємні документи

Окружний суд Південного округу штату Флорида у США закрив кримінальну справу щодо колишнього президента Дональда Трампа про неналежне поводження з секретними документами. Відповідне рішення у понеділок, 15 липня, ухвалила суддя Айлін Кеннон, яку призначенив Трамп під час свого перебування на посаді президента.

За її словами, рішення ґрунтується на сумнівах щодо законності призначення спеціального прокурора. Прокуртура його оскаржуватиме, пише агенція dpa.

Трамп позитивно відреагував на рішення суду у Флориді і заявив, що закриття справи має бути першим кроком до швидкого закриття інших справ щодо нього.

Трамп чекає на винесення вироку у справі про фальсифікацію документів

Загалом Трамп фігурував чотирьох кримінальних провадженнях. Тепер залишилося три, а саме провадження, які стосуються його спроб скасувати результати виборів 2020 року. Також Трамп чекає на 18 вересня, коли буде оголошено вирок в кримінальній справі про незаконні виплати порноакторці.

Суд присяжних у Нью-Йорку 30 травня визнав винним Трампа у фальсифікації ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс, який становив загрозу успіху передвиборної кампанії Трампа у 2016 році.

Експрезидент визнаний винним за всіма 34 пунктами обвинувачення. Кожен із 34 випадків фальсифікації звітності може бути покараний тюремним ув'язненням строком до чотирьох років - у сумі це становитиме 136 років.

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Втім, адвокати Трампа стверджують, що рішення Верховного суду від 1 липня про визаннячасткового імунітету експрезидента може призвести до перегляду цієї справи. Незалежно від того, чим закінчиться судовий розгляд, Трамп все одно зможе балотуватись у президенти. У Конституції США міститься лише три вимоги до кандидата на пост глави держави: він має бути не молодшим за 35 років, народитися на території Сполучених Штатів і прожити там не менше 14 років. При цьому у разі переобрання Трамп може розпорядитися про закриття федеральних судових процесів проти нього.