Винесення вироку Трампу відклали на два місяці

Суд переніс оголошення Дональду Трампу вироку в кримінальній справі про виплати порноакторці, поки адвокати експрезидента розбираються, як використовувати рішення Верховного суду про частковий імунітет.

Суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Хуан Мерчан переніс з 11 липня найраніше на 18 вересня оголошення вироку колишньому президенту США Дональду Трампу в кримінальній справі про незаконні виплати порноакторці, повідомив американський телеканал NBC News.

Таким чином, вирок Трампу в цій справі винесуть менш ніж за два місяці до президентських виборів і вже після того, як його офіційно висуне кандидатом у президенти Національна конвенція Республіканської партії, яка стартує 15 липня.

Винесення вироку Трампу просили відкласти його адвокати. Їм потрібно більше часу, щоб вивчити, як на процес може вплинути ухвалена Верховним судом США постанова про частковий імунітет Трампа від судового переслідування в справі про штурм Капітолія в січні 2021 року.

Частковий імунітет Трампа

1 липня Верховний суд, в якому шість з дев'яти суддів - консерватори, призначені республіканцями, постановив, що Трамп має абсолютний імунітет, коли йдеться про дії, вчинені ним у межах його конституційних повноважень, але що захист не поширюється на його вчинки, вчинені "неофіційно" - як приватної особи. Розділяти дії Трампа як офіційної та неофіційної особи Верховний суд делегував суду нижчої інстанції.

Трамп назвав рішення Верховного суду "великою перемогою для Конституції та демократії". Ця постанова дає йому ще одну важливу відстрочку, оскільки означає, що процес у федеральному суді у Вашингтоні в справі про спроби маніпуляції на останніх президентських виборах не відбудеться до виборів президента США, що призначені на 5 листопада.

Тим часом чинний президент Джо Байден, імовірний суперник Трампа на цих виборах, розкритикував рішення Верховного суду, назвавши його "небезпечним прецедентом". "З практичного погляду це рішення означає, що більше не існує меж того, що дозволено президенту", - наголосив Байден.

Справа про виплати Трампа порноактрисі

Суд присяжних у Нью-Йорку 30 травня вперше в історії США виніс обвинувальний вердикт у кримінальній справі проти експрезидента країни. 12 присяжних визнали Трампа винним у фальсифікації ділових документів для приховування виплат колишній порноактрисі Стормі Деніелс, яка погрожувала розголосити їхній зв'язок. Це могло б призвести до поразки Трампа на виборах у 2016 році.

Трамп визнаний винним за всіма 34 пунктами обвинувачення. Кожен із 34 випадків фальсифікації звітності може бути покараний тюремним ув'язненням строком до чотирьох років - у сумі це становитиме 136 років.

Адвокати Трампа стверджують, що рішення Верховного суду від 1 липня може призвести до перегляду цієї справи.