Верховний суд США визнав частковий імунітет Трампа

Верховний суд США у понеділок, 1 липня, визнав наявність у колишнього президента Дональда Трампа імунітету від кримінального переслідування за офіційні дії, здійснені під час перебування на посаді.

Глава Верховного суду, консерватор Джон Робертс заявив, що у Трампа є "абсолютний імунітет" за офіційні дії на посаді президента. Однак, за його словами, немає імунітету за дії, вчинені у приватному порядку. Справу відправили назад до суду нижчої інстанції, щоб визначити, які зі звинувачень, висунутих колишньому президенту, стосуються офіційної, а які - неофіційної поведінки.

Відповідне рішення підтримали шестеро суддів, троє виступили проти. У Верховному суді домінують консерватори, у тому числі троє суддів, призначених Трампом під час його перебування на посаді президента, зауважує агенція AFP. Суддя Соня Сотомайор заявила, що "ніколи в історії країни президент не мав підстав вважати, що він матиме імунітет від кримінального переслідування, якщо він використає атрибути своєї посади для порушення кримінального закону". Вона з колегами-демократами не підтримала рішення. "Зі страхом за нашу демократію я не погоджуюся", - додала вона.

Рішення Верховного суду, ймовірно, відтермінує судовий процес над Трампом у кримінальній справі щодо спроб скасувати результати президентських виборів, зауважує AFP. У справах про штурм Капітолія проходять понад 1230 осіб, окрім Трампа. На початку грудня 2023 року суд постановив, що експрезидент не має імунітету від судового переслідування. Трамп оскаржив це рішення.

Читайте також: Чи судитимуть Трампа: хто винен у штурмі Капітолія?

Звинувачення Трампа у фальсифікації документів

Загалом Трамп фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях. Подавши багато досудових клопотань, адвокатам Трампа вдалося загальмувати три судові процеси, які стосуються його спроб скасувати результати виборів 2020 року та зберігання секретних документів у своєму будинку у Флориді.

Однак 30 травня суд присяжних у Нью-Йорку вперше в історії США визнав винним експрезидента у фальсифікації ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс, який становив загрозу успіху передвиборної кампанії Трампа у 2016 році. Трамп визнаний винним за всіма 34 пунктами звинувачення. Кожен із 34 епізодів фальсифікації звітності може каратися тюремним ув'язненням строком до чотирьох років. Покарання визначить суддя Хуан Мерчан на спеціальному засіданні 11 липня.

Читайте також: Вибори в США. Чи зможе Трамп стати президентом, якщо його посадять?

Незалежно від того, чим закінчиться судовий розгляд, Трамп все одно зможе балотуватись у президенти. У Конституції США міститься лише три вимоги до кандидата на пост глави держави: він має бути не молодшим за 35 років, народитися на території Сполучених Штатів і прожити там не менше 14 років. При цьому у разі переобрання Трамп може розпорядитися про закриття федеральних судових процесів проти нього.