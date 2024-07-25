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З полону РФ повернули загалом 755 українських нацгвардійців

Дмитро Шварц
25 липня 2024 р.

За даними командувача Національної гвардії України Олександра Півненка, з російського полону повернули наразі 755 нацгвардійців.

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Українські військові, звільнені з російського полонену в червні 2024 року
Майже під час кожного обміну з російського полону повертаються нацгвардійціФото: AFP PHOTO / Telegram channel of Ukrainian President Volodymyr Zelensky

З російського полону повернули загалом 755 нацгвардійців, про що в інтерв'ю "Укрінформу" заявив командувач Національної гвардії України (НГУ) Олександр Півненко. "755. Багато потрапили у полон у Маріуполі. Тому є ще велика частка "азовців" і бійців інших наших підрозділів, яких ми намагаємося повернути", - зазначив він, повідомляє агенція у четвер, 25 липня.

За словами Півненка, нацгвардійців вдається повертати майже під час кожного обміну військовополоненими. "Ми постійно контактуємо і з профільними відомствами, і з рідними. Я завжди наголошую, що наше завдання - повернути усіх додому", - сказав командувач НГУ.

Також він додав, що щоразу зустрічається з кимось із тих нацгвардійців, кого повернули з полону: "Вони приїжджають в медично-реабілітаційні центри, даємо їм 2-3 дні адаптуватися, спокійно розібратися, всі документи відновити тощо. Ми в першу чергу намагаємося забезпечити повноцінне лікування і реабілітацію".

Підрозділи і офіцери соціального супроводу працюють для розв'язання всіх інших питань соцзахисту, надають інформацію щодо можливості подальшого проходження служби, навчання чи звільнення, додав Півненко. "Хтось іде на фронт після полону, каже: хочу до своїх хлопців, буду воювати", - зазначив він.

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Нагадаємо, на початку липня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про мінімум 40 тисяч українських громадян, які утримуються в Росії та на окупованих нею територіях. За його словами, мова йде про військовополонених, про інтернованих, цивільних, примусово переміщених та депортованих, дорослих і дітей. 

Найбільшою групою є депортовані діти, яких, за даними Національного інформаційного бюро, 19,5 тисячі. Ще 14 тисяч цивільних українців незаконно позбавлені свободи на окупованих територіях. Омбудсмен відмовився розголошувати актуальну кількість українських військових у російському полоні, проте про майже 6,5 тисячі військовополонених українців заявив на початку червня президент РФ Володимир Путін. Таку ж кількість називав у січні представник українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк.

Національна гвардія України разом з іншими військовими формуваннями та органами, які захищають суверенітет України, входить до складу Сили безпеки та оборони.

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