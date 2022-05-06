З Маріуполя в Запоріжжя евакуювали ще 500 цивільних

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за другу половину четверга, 5 травня.

На цій сторінці DW стежить за новинами першої половини п'ятниці, 6 травня (час київський).

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Російська авіація нанесла щонайменше 24 удари по території України за минулу добу, йдеться у ранковому зведенні міноборони РФ. При цьому, за повідомленням російських військових їм вдалося збити два українські літаки:Су-25 та МиГ-29 і перехопити чотири балістичні ракети "Точка-У".

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Сили ПРО вранці збили на Білгород-Дністровським російську ракету, повідомляє оперативне командування "Південь". До цього ракети тричі влучали у залізничний міст через Дністровський лиман.

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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про евакуацію 500 цивільних з Маріуполя і заводу "Азовсталь". Він наголосив, що Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових.

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Більшість європейців за вступ України до Європейського Союзу. Згідно з даними опитування Eurobarometer 66 відсотків мешканців ЄС згодні з тим, що Україна має вступити в ЄС, коли буде готова - цю ідею підтримують у всіх країнах, окрім Угорщини (де згодні 48 відсотків). 93 відсотки європейців схвалюють надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни, а 88 відсотків - запрошення до ЄС українських біженців.

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За даними британської розвідки, російські сили в Маріуполі другий день продовжують наземний штурм «Азовсталі», незважаючи на заяви Кремля про прагнення тільки заблокувати завод. У відомстві пов'язують відновлення штурму з бажанням отримати результати до 9 травня – Дня перемоги у Росії. Ці зусилля вартують Росії великих втрат серед особового складу, обладнання та боєприпасів. Міноборони Британії наголошує, що поки триватиме український опір на «Азовсталі», доти Росія збільшуватиме втрати, зриваючи оперативні плани на півдні Донбасу.

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Німеччина передасть Україні сім самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Домовленість про це досягнута, заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт.

За її словами, Україна отримає машини, які зараз перебувають на поточному ремонті, бундесвер їх зараз терміново не потребує. Міністерка також відзначила, що Німеччина навчить українських військових поводженню із цим озброєнням.

++9.15++

У Гуляйполі Запорізької області внаслідок обстрілу військ РФ загорівся дитячий садок, а у містах Пологи та Оріхів горіли житлові будинки, повідомили у Запорізькій ОВА. Піротехніки ДСНС звітують про знищені у селі Григорівка у полі 3-х одиниць реактивних снарядів "Ураган", а в полях за Новояковлівкою вилучено та знешкоджено 16 реактивних снарядів.

++08.50++

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розкритикував Раду Безпеки за відсутність реакції на ракетні обстріли Києва під час візиту Антоніу Гутерреша. Як передає "Укрінформ", про це Кислиця заявив на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому підтримці миру та безпеки в Україні.

++08.45++

Через збройну агресію РФ в Україні загинуло 223 дітей, понад 408 дітей поранено, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Telegram. Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через активні бойові дії в українських містах.

++08.15++

Росіяни ввечері 5 травня цілили по хімічному підприємству "Азот" у Сєвєродонецьку. Загрозу загоряння промислових цистерн попереджено, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Снаряди потрапили в одну з останніх АЗС на Луганщині та у розташоване поряд залізничне господарство "Азоту", одного з найбільших в Європі підприємств хімічної промисловості з виробництва азотних добрив. Війська РФ 16 разів відкривали вогонь по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури Сєвєродонецька . Це половина від зафіксованої кількості обстрілів по всій області. Пошкоджені 12 будинків, електропідстанція, комплекс торговельних споруд. Двоє людей загинуло.

Ще сім будинків зруйновані в Рубіжному, два - в Новодружеську. Є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній.

++08.00++

Війська РФ вночі обстріляли Криворізький та Синельниківський райони на Дніпропетровщині, повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. Також снаряди влучили по двох селах у Зеленодольській та Широківській громадах. Постраждалих немає.

++7.50++

Постачання Німеччиною обіцяних Україні зенітних установок "Гепард" затримується через брак снарядів до них, проблеми виникли і з відправкою іншої важкої техніки, пише Die Welt з посиланням на джерело в українському уряді. Проблема в тому, зазначає видання, що оригінальні снаряди для "Гепардів" виробляє швейцарська компанія Oerlikon, що входить до німецького концерну Rheinmetall, а Швейцарія забороняє експортувати своє озброєння в зони бойових конфліктів.

В результаті німецький уряд вирішив закупити потрібні боєприпаси на світовому ринку. За даними Die Welt, до запланованої дати постачання зенітних установок вдалося знайти лише 23 тисячі зарядів, яких вистачить на півгодини роботи.

Затримка виникла і з постачанням іншого тяжкого озброєння. Федеральна рада безпеки 21 квітня отримала офіційний запит від Rheinmetall на видачу ліцензії на експорт в Україну 100 бойових машин піхоти Marder разом із 1,5 мільйонами снарядів до них. Рішення про постачання ще не ухвалено, пише видання з посиланням на джерела в українському уряді. Така сама ситуація склалася з поставкою 88 танків Leopard виробництва Rheinmetall та 100 гаубиць від Krauss-Maffei Wegmann.

++7.35++

Війська РФ не припиняють наступальних дій з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Продовжуються обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова. На Донецькому, Таврійському та Лиманському напрямках продовжуються активні бойові дії. Війська РФ продовжують нарощувати системи протиповітряної оборони та проводять перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів.

В Маріуполі продовжують блокування підрозділів Сил оборони в районі “Азовсталі”. В окремих районах, за підтримки авіації, поновлено штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу. Намагаються встановити повний контроль в місті Попасна на Луганщині, та відновити наступ на населені пункти Лиман і Сіверськ Донецької області. На Сєверодонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій за останню добу не вели.

Війська РФ обстрілюють населені пункти на півночі Херсонщини і Миколаївщини, які вони залишили раніше.

За минулу добу підрозділами ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ України було уражено п’ятнадцять повітряних цілей: чотирнадцять безпілотних літальних апаратів типу “Орлан” та один літак. На території Донецької та Луганської областей відбито одинадцять атак сил РФ, знищено вісім танків, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки.

++06.42++

Північноатлантичний альянс збільшить свою присутність біля кордонів Швеції та в Балтійському морі, якщо Стокгольм подасть заявку на членство в організації. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю шведському громадсько-правовому телеканалу SVT. Як тільки Швеція подасть заявку на вступ до організації, а НАТО відповість готовністю до прийому нового члена, Альянс буде зобов'язаний гарантувати безпеку Швеції, сказав Столтенберг.

++06.20++

З 24 лютого в Україні, за оцінками експертів ООН, майже 12,8 мільйона людей стали біженцями, але більшість із них не залишили країну. Згідно з останніми даними, 7,7 мільйона людей стали внутрішніми переселенцями, а це 17,5 відсотка всього населення України.

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Перша леді США Джилл Байден 6 травня вирушає із чотириденним візитом до Румунії та Словаччини, щоб зустрітися з українськими біженцями. Візит приурочений до Дня матері, що відзначається у неділю, 8 травня. Зокрема, цього дня вона має намір відвідати центр для біженців та дві спеціальні школи у східнословацькому місті Кошице. Також дружина президента США планує зустрітися з американськими військовослужбовцями, працівниками посольств та офіційними особами.

++04.10++

Розвідка США справді повідомляє Україні оперативну інформацію, але не бере участі в ухваленні рішень і не передає даних про місцезнаходження воєначальників вищої ланки, повідомив на брифінгу речник міністерства оборони Джон Кірбі. Раніше інформацію, опубліковану The New York Times, підтвердив президент США Джо Байден.

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У Брюсселі запропонували накласти санкції проти голови ради директорів "Національної медіа групи" Аліни Кабаєвої, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на проєкт списку санкцій ЄС і кілька неназваних джерел. В обґрунтуванні включення Кабаєвої до переліку йдеться, що "Національна медіа група" володіє активами російських ЗМІ, які поширюють держпропаганду, тож відповідає за підтримку дій, що підривають суверенітет і територіальну цілісність України. У документі також зазначається, що Аліна Кабаєва "тісно пов'язана із президентом Володимиром Путіним.

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З початку війни Росії проти України російські війська випустили по території України 2014 ракет, а військова авіація РФ здійснила 2682 вильоти, повідомив президент Володимир Зеленський на благодійному вечорі Brave Ukraine під час онлайн-виступу, що транслювався в ефірі єдиного інформаційного марафону "UA разом", передає агентство "Укрінформ".

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Колишній президент США Джордж Буш молодший назвав Володимира Зеленського "Вінстоном Черчиллем нашого часу". "Я мав честь порозмовляти сьогодні вранці кілька хвилин з президентом Зеленським - Вінстоном Черчиллем нашого часу. Я подякував президентові за його лідерство, його приклад, відданість свободі, і я привітав мужність українського народу. Президент Зеленський запевнив мене, що вони не вагаються у своїй боротьбі проти путінського варварства та бандитизму. Американці надихаються їхньою силою духу та стійкістю. Ми продовжимо підтримувати українців, які відстоюють свою свободу", - написав Буш в інстаграмі.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії на українську територію, Україна отримала понад 12 мільярдів доларів допомоги, визнав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції в Варшаві. За словами очільника українського уряду, які наводить Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, йдеться про озброєння і фінансову допомогу.

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Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) з 24 лютого зареєструвало 6731 постраждалого від війни в Україні серед цивільного населення, повідомила верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. "Мій офіс зареєстрував 6731 постраждалого серед цивільного населення з 24 лютого. Ми знаємо, що реальні цифри набагато вищі", - визнала вона. За даними УВКПЛ, більшість цих жертв "були спричинені використанням вибухової зброї з широким радіусом дії в населених пунктах, як-от обстріл з важкої артилерії, зокрема реактивними системами залпового вогню, ракети та авіаудари".

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У п'ятницю заплановано евакуацію з точки ТРЦ "Порт Сіті" у Маріуполі, повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram-каналі. "Завтра, 6 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12:00", - написала урядовиця.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що евакуація планується до Запоріжжя. "Маріуполь. Евакуація. Завтра 12:00 біля ТРЦ "Порт-Сіті" має пройти посадка в автобуси до Запоріжжя. Попереджайте близьких і рідних. Плекаємо надію та сподіваємось, що безпекова ситуація дозволить провести евакуацію за планом", - написав посадовець.

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