Байден і Шольц домовилися не визнавати жодних змін кордонів України

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину четверга, 5 травня.

На цій сторінці DW стежить за новинами другої половини четверга, 5 травня (час київський).

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Журналісти Reuters ідентифікували російські підрозділи, які діяли в Бучі під час окупації. За даними видання, у місті перебували підрозділ росгвардії "Витязь", 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія з Пскова і військові з Чечні. Журналісти Reuters провели в Бучі три тижні, опитали понад 90 жителів, переглянули фото- та відеодокази, якими поділилися ці місцеві жителі, та документи, залишені росіянами. Саме за документами та особистими речами медійникам вдалося ідентифікувати військових та підрозділи, в яких вони служать.

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У рамках програми евакуації із зони бойових дій до західних областей України переміщено вже 500 підприємств, повідомив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. За його словами, 300 із цих підприємств уже продовжили свою роботу.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент США Джо Байден погодилися під час телефонної розмови 5 травня, що не визнають жодних змін кордонів України Росією. Про це йдеться в заяві речника уряду, передає Reuters. Лідери двох країн також підтримали думку, що Україна потребує подальшої безперервної підтримки в її законному праві на самооборону.

Глава МЗС Німеччини відвідає Україну

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що "невдовзі" з візитом до України відправиться міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Конкретної дати Шольц не назвав. Його заява пролунала після телефонної розмови між президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром і президентом України Володимиром Зеленським. Після розмови двох президентів, що тривала 45 хвилин, канцелярія Штайнмаєра заявила, що всі непорозуміння усунуто. Візит Бербок може стати першим офіційним візитом представника федерального уряду Німеччини до України від початку війни, що її розпочала РФ проти України.

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Контрнаступ українських військ можливий не раніше середини червня, тільки після накопичення необхідної кількості озброєнь від закордонних партнерів, припустив радник керівника офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телемарафону. "Цього озброєння має вистачити принаймні на кілька бригад, повністю переозброєних, навчених, узгоджених та злагоджених. Після цього вже можна починати наступати", - зазначив він.

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День визволення від нацистської окупації Нідерланди відзначають під знаком солідарності з жертвами російської агресії в Україні. На численні заходи, які присвячені 77-річчю визволення та традиційно проходять по всій країні 5 травня, запрошені офіційні представники та біженці з України.

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ООН та Червоний Хрест відправили черговий гуманітарний конвой для евакуації з території заводу "Азовсталь". Про це заявив заступник генерального секретаря ООН та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс. "Зараз конвой їде в "Азовсталь", куди має прибути завтра вранці. Сподіваємося забрати тих, хто залишився в цьому пеклі й доставити їх у безпечне місце", - заявив він.

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Влада Фіджі за запитом США конфіскувала суперяхту ймовірно підсанкційного російського олігарха Сулеймана Керімова, повідомляє Міністерство юстиції США, пише Reuters. Яхта Amadea вартістю 300 мільйонів доларів прибула на Фіджі минулого місяця після переходу з Мексики. Поліція її затримала кілька тижнів тому і весь час судно було під наглядом правоохоронців.

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Починаючи з 24 лютого, у Нацполіції відкрили понад 10 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами на території України, повідомив очільник Національної поліції України Ігор Клименко. У фокусі уваги правоохоронців перебувають майнові злочини, скоєні в умовах воєнного стану. Наразі таких зафіксовано понад 6500, з них більше 5900 - крадіжки, повідомив Клименко. Крім того, триває робота із виявлення ворожих агентів та посібників окупантів. "Національна поліція України затримала понад 750 ймовірних диверсантів. Також слідчі поліції розпочали понад 480 кримінальних проваджень за колабораційну діяльність, більше 70 осіб вже отримали повідомлення про підозру за співпрацю з ворогом", - зазначив Клименко.

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Під час виступу на міжнародній конференції донорів федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) оголосив, що ФРН виділить на допомогу Україні 125 мільйонів євро, а також планує надати 140 мільйонів євро на розвиток країни.

Угорщина готова долучитися до відбудови Київщини

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В Угорщині заявили про готовність взяти участь у відновленні Київської області після завершення бойових дій в Україні. Як заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на міжнародній конференції донорів для України у Польщі, Будапешт готовий допомогти й в інших регіонах, якщо попросить український уряд. Крім того, Будапешт надасть мобільні будинки для переселенців, а також прийме на лікування поранених українських військових та 130 дітей, яким потрібне спеціалізоване медобслуговування.

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Суд в Іспанії відпустив проросійського блогера Анатолія Шарія, затриманого 5 травня, під підписку про невиїзд, повідомляє AP. Шарію, який з 2019 року проживає в Іспанії, наказали здати паспорт і залишитися в країні. Суд зазначив, що тепер в української сторони є 40 днів, щоб офіційно подати запит про екстрадицію Шарія. У документах суду йдеться, що Шарія звинувачують у "державній зраді та розпалюванні ворожнечі".

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У "Азові" спростували інформацію про витіснення військ РФ з території заводу "Азовсталь". "Ще раз: ніхто нікого не вибив, вони (росіяни. - Ред.) на заводі. Ідуть важкі бої", – зазначив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, позивний "Калина" в коментарі "24 каналу". Раніше про витіснення росіян повідомляв радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

У Польщі зібрали 6,5 мільярда доларів для України

++18.00++

Понад шість мільярдів євро (6,5 мільярда доларів) зібрали на міжнародній конференції донорів для допомоги Україні, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. "Коли Росія приносить смерть, країни вільного світу повинні принести допомогу, і я думаю, що ця конференція тут у Варшаві показала величезну солідарність між усіма нами", - зазначив Моравецький. За його словами, гроші передадуть Україні та тим, хто підтримує Україну.

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Комендантська година в Запоріжжі

"У Запоріжжі знову буде довга комендантська година. За рішенням військових вона триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня," - повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв. Він додав, що у цей час виходити з дому можна буде лише у сховище під час повітряної тривоги.

++17.00++

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків скасував усі заходи на День міста (7 травня), День пам'яті (8 травня) та 9 травня у зв'язку з ракетною загрозою. Задля безпеки міський голова закликав жителів всі ці дні уникати скупчень, залишатися вдома або виїхати за місто.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомила канцелярія федерального президента, під час бесіди було усунуто "непорозуміння з минулого".

++16.00++

Під Харковом під обстріл російських військових потрапила команда працівників та волонтерів Фельдмана екопарку, внаслідок чого загинув підліток 2008 року народження. Двоє людей зазнали поранень. Про це повідомив власник екопарку Олександр Фельдман. Вони намагалися евакуювати африканських буйволів з екопарку. За даними Фельдмана, загиблий хлопчик допомагав батькам в годуванні та евакуації тварин.

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Фінляндія виділить 70 мільйонів євро допомоги Україні, повідомила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. "Ми ухвалили рішення про виділення 700 мільйонів євро, щоб допомогти українським біженцям у Фінляндії. На додачу до цього ми наразі готуємо додатковий внесок, щоб покрити поточні потреби та допомогти з реконструкцією", - також зазначила прем'єр-міністерка. Крім того, Фінляндія ухвалила рішення відправити додаткову військову техніку Україні.

ЗСУ відтіснили росіян з "Азовсталі" - Арестович

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Збройні сили України відтіснили війська РФ з території маріупольського заводу "Азовсталь", повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. "Ми можемо сказати, що вчора зайшли російські війська на територію "Азовсталі". Вони були вибиті нашими захисниками. Що відбувається наразі - узагальнюємо інформацію, бо її багато, і вона суперечлива. Багато емоцій довкола, а ми не можемо собі дозволити давати неперевірену інформацію", - повідомив Арестович в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі інформація щодо продовження боїв у районі заводу також уточнюється.

Напередодні командир полку "Азов" Денис Прокопенко у відеозверненні зазначив, що війська РФ вже другий день перебувають на заводі "Азовсталь", проте полк "Азов" продовжує тримати оборону.

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Семеро людей зазнали поранень внаслідок обстрілу РФ Свято-Успенської Святогірської лаври 4 травня, повідомляє Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, сили РФ нанесли авіаудар по Святогірську Донецької області і влучили в Свято-Успенську Святогірську лавру, яка нині є притулком для біженців від російської збройної агресії. У результаті обстрілу пошкоджено будівлю гуртожитка.

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