З квітня антибіотики в Україні продаватимуть лише за електроним рецептом

Починаючи з 1 квітня 2022 року в Україні антибіотики продаватимуть виключно за електронним рецептом. Про це у четвер, 27 січня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

За його словами, призначити антибіотик зможе лише лікар. В електронному рецепті ліки призначатимуться за діючою речовиною із зазначенням її лікарської форми та дозування. Крім цього, лікар також зазначить у рецепті спосіб застосування та тривалість прийому.

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Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з ним. Проте для отримання електронного рецепта необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я. Така ж умова діє і для аптек та медичних закладів - необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я усім працівникам, які будуть залучені до призначення та продажу ліків за електронними рецептами.

Фахівці наголошують, що жорсткіший контроль за обігом антибіотиків важливий для подолання проблеми антибіотикорезистентності - стійкості бактерій до антибіотиків. Експерти ООН визначили цю проблему однією з глобальних загроз - на одному рівні зі змінами клімату. Фахівці застерігають: якщо не вжити запобіжних заходів, щорічна смертність через стійкі до ліків бактерії може сягнути 10 мільйонів людей до 2050 року.