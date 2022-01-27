 З квітня антибіотики в Україні продаватимуть лише за електроним рецептом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2022

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Новини

З квітня антибіотики в Україні продаватимуть лише за електроним рецептом

Навесні в Україні запроваджується електронний рецепт на антибіотики. Це допоможе запобігти розвитку стійкості до протимікробних препаратів, сподіваються в МОЗ. Призначити антибіотик може виключно лікар.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко

Починаючи з 1 квітня 2022 року в Україні антибіотики продаватимуть виключно за електронним рецептом. Про це у четвер, 27 січня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Укрінформ". 

За його словами, призначити антибіотик зможе лише лікар. В електронному рецепті ліки призначатимуться за діючою речовиною із зазначенням її лікарської форми та дозування. Крім цього, лікар також зазначить у рецепті спосіб застосування та тривалість прийому.

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Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з ним. Проте для отримання електронного рецепта необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я. Така ж умова діє і для аптек та медичних закладів - необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я усім працівникам, які будуть залучені до призначення та продажу ліків за електронними рецептами.

Фахівці наголошують, що жорсткіший контроль за обігом антибіотиків важливий для подолання проблеми антибіотикорезистентності - стійкості бактерій до антибіотиків. Експерти ООН визначили цю проблему однією з глобальних загроз - на одному рівні зі змінами клімату. Фахівці застерігають: якщо не вжити запобіжних заходів, щорічна смертність через стійкі до ліків бактерії може сягнути 10 мільйонів людей до 2050 року.

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