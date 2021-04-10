Євросоюз отримає додатково 50 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer

До кінця червня цього року до держав-членів ЄС має бути доставлено додатково 50 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва німецької біотехнологічної фірми BioNTech та американського фармацевтичного гіганта Pfizer. Про це у середу, 14 квітня, повідомила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

За її словами, йдеться про поставку вакцини, отримати яку раніше планувалося у четвертому кварталі 2021 року. Таким чином наразі передбачається, що у другому кварталі - з квітня до червня включно - до ЄС має надійти загалом 250 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer, додала фон дер Ляєн. Розподіл вакцини між країнами ЄС має відбутися пропорційно до кількості населення у них. Для прикладу, Німеччина отримає близько дев'яти мільйонів додаткових доз вакцин, що відповідає частці населення у 18,6 відсотка від усієї кількості жителів країн ЄС.

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Поступ у питанні єдиних сертифікатів вакцинації в ЄС

Крім того, Комітет постійних представників 27 країн Євросоюзу (COREPER) погодив спільну позицію для переговорів з Європарламентом щодо запровадження в ЄС єдиних сертифікатів вакцинації. Про це в середу повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс в своєму мікроблозі в Twitter. Рішення про запровадження цих сертифікатів в ЄС буде остаточно ухвалено ще до початку літа, припускає Рейндерс.

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Напередодні він заявив на засіданні одного з комітетів Європарламенту, що сертифікати планується ввести наприкінці червня і вони використовуватимуться до кінця пандемії COVID-19. Очікується, що документ міститиме інформацію про імунітет його власника від коронавірусу, яка може базуватися не лише на здійснених щепленнях, але також і на перенесеному захворюванні або негативному результаті тесту на коронавірус.

Які переваги даватиме такий сертифікат, визначатиме кожна країна ЄС окремо. При цьому не передбачається, що цей документ стане необхідною умовою для в'їзду до тієї чи іншої європейської країни. Сертифікат мають видавати в електронному або друкованому вигляді, який міститиме штрих-код.